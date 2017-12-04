Иномарка столкнулась с поездом под Белгородом, есть погибшие

Автомобиль Toyota столкнулся с хозяйственным поездом на регулируемом переезде перегона Беломестная — Белгород
Юго-Восточной железной дороги. В результате аварии погибли два человека, еще двое пострадали.
Пресс-служба ЮВЖД: «Водитель автомобиля Toyota, несмотря на запрещающий сигнал светофора и исправно работающую сигнализацию, выехал на железнодорожные пути перед приближающимся хозяйственным поездом. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось».
По данным ЮВЖД, в ДТП погибли два человека, еще двое находятся в больнице в тяжелом состоянии.
На минувшей неделе девять человек погибли в результате столкновения маршрутной «Газели» и тепловоза на железнодорожном переезде в Мангистауской области Казахстана. Еще 27 пассажиров «Газели» получили травмы.
По данным ЮВЖД, в ДТП погибли два человека, еще двое находятся в больнице в тяжелом состоянии.
На минувшей неделе девять человек погибли в результате столкновения маршрутной «Газели» и тепловоза на железнодорожном переезде в Мангистауской области Казахстана. Еще 27 пассажиров «Газели» получили травмы.
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