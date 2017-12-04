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    «Звезды хоккея» провели матч с моряками Северного флота. армия и флот РФ, спорт, хоккей. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Звезды хоккея» провели матч с моряками Северного флота

    «Звезды хоккея» провели матч с моряками Северного флота

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    «Звезды хоккея» провели матч с моряками Северного флота

    «Звезды хоккея» провели матч с моряками Северного флота

    «Звезды хоккея» провели матч с моряками Северного флота

      Звезды мирового хоккея приехали на Кольский полуостров, чтобы провести необычный матч. В Североморске легендарные советские и российские хоккеисты вышли на лед против команды «К-21». Это игроки штаба и управления Северного флота.

      Моряки сразились с Алексеем Касатоновым, Александром Кожевниковым, Валерием Каменским и другими неоднократными призерами мировых первенств и Олимпийских игр. В составе сборной «Звезд хоккея» оказался и знаменитый джазмен Игорь Бутман.

      Со счетом 9:12 победили в этом матче профессионалы. Но ни о какой горечи поражения, конечно, речи не шло. Обе команды получили огромное удовольствие от игры.

      Командующий Северным флотом Николай Евменов рассказал, что не мог и предположить, что однажды окажется на льду со звездами российского хоккея. Он выразил надежду, что такие встречи станут доброй традицией, и сыграть с профессионалами смогут и другие «морские» команды.

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