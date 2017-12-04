Хантсман: отношения России и США в сфере безопасности важны для всего мира

Посол США в России Джон Хантсман уверен, что отношения между Москвой и Вашингтоном в сфере безопасности имеют первоочередное значение для всего мира. Кроме того, по словам посла, именно на них, в основном, базируются двусторонние отношения РФ и США.
Джон Хантсман, посол США в России: «Торговля между Штатами и Китаем огромна, но знаете, отношения в сфере безопасности между США и Россией имеют первоочередное значение для всего мира, и это также важно для двусторонних отношений, как и торговля в случае Китая».
При этом он отметил, что и в сфере торговли у Москвы и Вашингтона огромный потенциал, сообщают «Ведомости».
Джон Хантсман: «По торговле мы недобираем. Но потенциал огромен. Я был последний раз здесь 30 лет назад — и вообще ничего не было. Но когда я работал в Китае в 1976 г., там тоже был ноль в торговле. И смотрите, где мы сегодня: Китай — наш главный партнер. Думаю, темпы торговли с Россией будут наращиваться, посмотрим, к чему мы придем через 10–20 лет»
При этом он отметил, что и в сфере торговли у Москвы и Вашингтона огромный потенциал, сообщают «Ведомости».
Джон Хантсман: «По торговле мы недобираем. Но потенциал огромен. Я был последний раз здесь 30 лет назад — и вообще ничего не было. Но когда я работал в Китае в 1976 г., там тоже был ноль в торговле. И смотрите, где мы сегодня: Китай — наш главный партнер. Думаю, темпы торговли с Россией будут наращиваться, посмотрим, к чему мы придем через 10–20 лет»
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