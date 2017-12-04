Заявившего о бомбе в аэропорту Домодедово пассажира доставили в полицию

Сотрудники правоохранительных органов доставили в дежурную часть мужчину, заявившего о бомбе в аэропорту Домодедово. По факту случившегося проводится проверка.
Елена Бабанова, руководитель пресс-службы управления на транспорте МВД России по ЦФО: «Злоумышленник доставлен в дежурную часть для дальнейшего разбирательства. Сотрудниками транспортной полиции по данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении в отношении данного гражданина уголовного дела».
По словам Бабановой, место происшествия было оцеплено до приезда взрывотехников, сообщает ТАСС. Никаких опасных предметов специалисты не обнаружили.
Ранее сообщалось, что один из пассажиров отказался от досмотра и заявил, что везет в сумке бомбу. Экстренные службы аэропорта Домодедово перекрыли один из выходов из терминала.
По словам Бабановой, место происшествия было оцеплено до приезда взрывотехников, сообщает ТАСС. Никаких опасных предметов специалисты не обнаружили.
Ранее сообщалось, что один из пассажиров отказался от досмотра и заявил, что везет в сумке бомбу. Экстренные службы аэропорта Домодедово перекрыли один из выходов из терминала.
Комментарии