Эрдоган: США пытаются поставить Турцию на колени

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что американские власти пытаются наказать Турцию за отказ действовать по их указке.
По словам Эрдогана, Соединенные Штаты считают, что смогут поставить Турцию на колени, передает телеканал NTV. Однако, как заявил глава государства выступая перед членами правящей Партии справедливости и развития, этого никогда не произойдет.
Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции: «Америка пытается наказать нас, судить нас, дискредитировать нас, потому что мы не следуем ее сценарию. Схема понятна. Они делают это через сообщников в нашей стране, совместно с ФЕТО. Все эти нападки, обман, клевета служат одной цели — поставить Турцию на колени, внести разлад в наше общество. Они стараются изо всех сил, но не добьются успеха».
Ранее Эрдоган обвинил Вашингтон в финансировании боевиков запрещенной в России группировки ИГИЛ. Он также отметил, что Соединенные Штаты неоднократно нарушали договоренности, в том числе по Сирии.
Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции: «Америка пытается наказать нас, судить нас, дискредитировать нас, потому что мы не следуем ее сценарию. Схема понятна. Они делают это через сообщников в нашей стране, совместно с ФЕТО. Все эти нападки, обман, клевета служат одной цели — поставить Турцию на колени, внести разлад в наше общество. Они стараются изо всех сил, но не добьются успеха».
Ранее Эрдоган обвинил Вашингтон в финансировании боевиков запрещенной в России группировки ИГИЛ. Он также отметил, что Соединенные Штаты неоднократно нарушали договоренности, в том числе по Сирии.
Комментарии