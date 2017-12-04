Гражданина Норвегии приговорили к 17 годам тюрьмы за убийство россиянки

Окружной суд Осло приговорил к 17 годам и 9 месяцам тюрьмы гражданина Норвегии, который убил свою жену — гражданку России. Кроме того, мужчина должен будет выплатить 2 млн крон их трем общим детям.
35-летняя российнка Ольга Колосова, постоянно проживавшая в Норвегии, была убита в Осло 14 июня 2016 года. Неизвестный с ножом напал на нее, когда она возвращалась из аэропорта после поездки на родину. Прибывшие на место врачи скорой помощи ничем не смогли помочь.
Подозрения пали на супруга убитой. Его задержали в тот же день, но следствие затянулось из-за проведения психиатрической экспертизы. Специалисты установили, что мужчина находился в здравом уме в момент совершения преступления, передает ТАСС.
По данным следствия, осужденный родился в Афганистане, но большую часть жизни провел в России, откуда перебрался в Норвегию. Он приехал в страну как беженец вместе с Колосовой в 2003 году. Впоследствии он получил гражданство, а у его жены был постоянный вид на жительство.
Между супругами неоднократно происходили ссоры, в том числе с применением насилия, о чем свидетельствуют обращения Колосовой в местные кризисные центры. По информации следствия, в мае 2016 года муж купил Ольге билет в Россию и пообещал убить, если она когда-нибудь вернется в Осло.
В совершении преступления мужчина признался. Суд признал, что преступление было спланированным и хладнокровным. Прокуратура требовала для него 19 лет тюрьмы.
У убитой осталось трое детей. Старшая дочь совершеннолетняя, она свидетельствовала против отца в суде. Младшие в данный момент находятся на попечении норвежского государства.
Подозрения пали на супруга убитой. Его задержали в тот же день, но следствие затянулось из-за проведения психиатрической экспертизы. Специалисты установили, что мужчина находился в здравом уме в момент совершения преступления, передает ТАСС.
По данным следствия, осужденный родился в Афганистане, но большую часть жизни провел в России, откуда перебрался в Норвегию. Он приехал в страну как беженец вместе с Колосовой в 2003 году. Впоследствии он получил гражданство, а у его жены был постоянный вид на жительство.
Между супругами неоднократно происходили ссоры, в том числе с применением насилия, о чем свидетельствуют обращения Колосовой в местные кризисные центры. По информации следствия, в мае 2016 года муж купил Ольге билет в Россию и пообещал убить, если она когда-нибудь вернется в Осло.
В совершении преступления мужчина признался. Суд признал, что преступление было спланированным и хладнокровным. Прокуратура требовала для него 19 лет тюрьмы.
У убитой осталось трое детей. Старшая дочь совершеннолетняя, она свидетельствовала против отца в суде. Младшие в данный момент находятся на попечении норвежского государства.
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