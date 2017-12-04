В аэропорту Домодедово проверяют заявление пассажира о бомбе

Экстренные службы аэропорта Домодедово перекрыли один из выходов из терминала после того, как один из пассажиров заявил, что у него с собой бомба.
Пресс-служба аэропорта Домодедово: «В 22:15 по мск в ходе прохождения досмотра на входе в аэропорт пассажир сообщил о наличии у него взрывного устройства. В связи с этим проводятся предусмотренные в подобных случаях мероприятия по обеспечению безопасности. В ходе досмотра специалистами не выявлено запрещенных к перевозке веществ и предметов».
Сейчас в воздушной гавани ждут «прибытия представителей соответствующих органов», передает «Интерфакс». Обслуживание рейсов и пассажиров проходит штатно, один выход пока перекрыт.
Сейчас в воздушной гавани ждут «прибытия представителей соответствующих органов», передает «Интерфакс». Обслуживание рейсов и пассажиров проходит штатно, один выход пока перекрыт.
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