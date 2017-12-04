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    «Незавершенная революция»: Савченко рассказала о своем видении «Евромайдана»

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    «Незавершенная революция»: Савченко рассказала о своем видении «Евромайдана»

    «Незавершенная революция»: Савченко рассказала о своем видении «Евромайдана»

    Депутат Верховной рады Надежда Савченко перед заблокированным офисом телеканала NewsOne рассказала, как видит события «Евромайдана». Она заявила, что в стране произошел «государственный переворот» — верхушка власти поменялась, а сама система осталась прежней.

    Парламентарий обратила внимание, что бояться украинцам нужно не слов «государственный переворот», а «того, что происходит».

    Надежда Савченко, депутат Верховной рады: «А происходит прямая потеря человеческих жизней из-за того, что власть не способна обеспечить безопасность, вести внешнюю, экономическую политику, чтобы люди были довольны».

    Она добавила, что говорить о революции на Украине не совсем корректно, передает РИА Новости, потому что в этом случае в стране происходит смена системы. А в Киеве сменилась только правящая верхушка.

    Надежда Савченко: «Поэтому можно говорить: или у нас государственный переворот, который украинцы поддерживают, или у нас незавершенная революция, которую украинцы тоже поддерживают».

    При этом она отметила, что «власти нужно задуматься», ведь с каждым днем растет число недовольных происходящим со сменой власти.

    Напомним, накануне неизвестные радикалы в военной форме заблокировали офис украинского телеканала NewsOne. Свои действия они объяснили несогласием с политикой телеканала.

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