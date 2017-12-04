Помощник Трампа увидел в КНДР угрозу для России

Помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил, что обладающая ядерным оружием Северная Корея представляет опасность для России и Китая.
Герберт Макмастер, помощник президента США по национальной безопасности: «Существует реальная серьезная опасность для Китая, России, всех стран, которая исходит от Северной Кореи, обладающей ядерным оружием. Кроме того, имеется потенциальная опасность, что Япония, Южная Корея, другие страны, начнут вооружаться, возможно, даже ядерным оружием».
По его словам, это не в интересах ни Китая, ни России. В эфире телеканала Fox News он заявил, что Дональд Трамп не позволит Пхеньяну «угрожать Соединенным Штатам самым разрушительным оружием на планете». И остальные страны должны помочь в решении этой проблемы.
Герберт Макмастер: «Китай уже предпринял беспрецедентные шаги по отношению к КНДР, но Вашингтон просит Пекин усилить давления на Пхеньян. Мы просим Китай не делать одолжений нам или кому-либо еще, а действовать в его собственных интересах».
В конце ноября в КНДР заявили об успешном испытании межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-15. В Пхеньяне подчеркнули, что новая баллистическая ракета может нанести удар по любой точке континентальной части территории США. Очередной пуск вызвал осуждение во всем мире. В Москве заявили, что провокационные действия Пхеньяна отодвигают начало урегулирования кризиса.
При этом глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что желание США уничтожить КНДР — игра с огнем. Он напомнил, что проблема должна решаться «исключительно мирными, политико-дипломатическими средствами».
По его словам, это не в интересах ни Китая, ни России. В эфире телеканала Fox News он заявил, что Дональд Трамп не позволит Пхеньяну «угрожать Соединенным Штатам самым разрушительным оружием на планете». И остальные страны должны помочь в решении этой проблемы.
Герберт Макмастер: «Китай уже предпринял беспрецедентные шаги по отношению к КНДР, но Вашингтон просит Пекин усилить давления на Пхеньян. Мы просим Китай не делать одолжений нам или кому-либо еще, а действовать в его собственных интересах».
В конце ноября в КНДР заявили об успешном испытании межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-15. В Пхеньяне подчеркнули, что новая баллистическая ракета может нанести удар по любой точке континентальной части территории США. Очередной пуск вызвал осуждение во всем мире. В Москве заявили, что провокационные действия Пхеньяна отодвигают начало урегулирования кризиса.
При этом глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что желание США уничтожить КНДР — игра с огнем. Он напомнил, что проблема должна решаться «исключительно мирными, политико-дипломатическими средствами».
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