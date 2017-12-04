Мадуро анонсировал создание венесуэльской криптовалюты

Президент Николас Мадуро объявил, что Венесуэла приступит к созданию собственной криптовалюты. Правительство рассчитывает, что это поможет стране выйти из кризиса.
Криптовалюта будет называться El Petro, рассказал Мадуро в эфире Venezolana de Televisión.
Николас Мадуро, президент Венесуэлы: «Я глубоко изучил эту тему и хочу объявить, что Венесуэла будет использовать новую систему криптовалют на основе нефтяных ресурсов, Венесуэла создаст криптовалюту El Petro».
Он отметил, что это позволит стране двигаться вперед в вопросе «новых форм получения международного финансирования». Венесуэльская криптовалюта будет обеспечиваться «запасами природных ресурсов, золота, нефти и алмазов».
Николас Мадуро, президент Венесуэлы: «Я глубоко изучил эту тему и хочу объявить, что Венесуэла будет использовать новую систему криптовалют на основе нефтяных ресурсов, Венесуэла создаст криптовалюту El Petro».
Он отметил, что это позволит стране двигаться вперед в вопросе «новых форм получения международного финансирования». Венесуэльская криптовалюта будет обеспечиваться «запасами природных ресурсов, золота, нефти и алмазов».
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