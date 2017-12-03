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    Слуцкий уходит в отставку с поста главного тренера английского ФК «Халл Сити»

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    Слуцкий уходит в отставку с поста главного тренера английского ФК «Халл Сити»

    Слуцкий уходит в отставку с поста главного тренера английского ФК «Халл Сити»

    Леонид Слуцкий уходит в отставку с поста главного тренера английского футбольного клуба «Халл Сити», в котром работал с июня 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба команды.

    Отметим, что Леонид Слуцкий стал первым российским тренером в английском футболе.


    Вместе со Слуцким «Халл Сити» покидает Олег Яровинский, отвечавший за стратегию, передает РИА Новости.

    Слуцкий покинул пост главного тренера ЦСКА в декабре прошлого года. Затем он проходил стажировку в Англии, посещал матчи премьер-лиги и говорил о желании работать в английском клубе. 9 июня стало известно, что российский специалист возглавил «Халл», выступающий в Чемпионшипе — второй футбольной лиге Англии.

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