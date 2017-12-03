Слуцкий уходит в отставку с поста главного тренера английского ФК «Халл Сити»

Леонид Слуцкий уходит в отставку с поста главного тренера английского футбольного клуба «Халл Сити», в котром работал с июня 2017 года. Об этом сообщает
пресс-служба команды.
Отметим, что Леонид Слуцкий стал первым российским тренером в английском футболе.
Вместе со Слуцким «Халл Сити» покидает Олег Яровинский, отвечавший за стратегию, передает РИА Новости.
Слуцкий покинул пост главного тренера ЦСКА в декабре прошлого года. Затем он проходил стажировку в Англии, посещал матчи премьер-лиги и говорил о желании работать в английском клубе. 9 июня стало известно, что российский специалист возглавил «Халл», выступающий в Чемпионшипе — второй футбольной лиге Англии.
📑 | The Club can confirm that it has parted company with Head Coach Leonid Slutsky by mutual consent ➡️ https://t.co/N9V09ihlwq pic.twitter.com/HnaEMyVbsI— Hull City (@HullCity) 3 декабря 2017 г.
Вместе со Слуцким «Халл Сити» покидает Олег Яровинский, отвечавший за стратегию, передает РИА Новости.
Слуцкий покинул пост главного тренера ЦСКА в декабре прошлого года. Затем он проходил стажировку в Англии, посещал матчи премьер-лиги и говорил о желании работать в английском клубе. 9 июня стало известно, что российский специалист возглавил «Халл», выступающий в Чемпионшипе — второй футбольной лиге Англии.
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