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    Московских водителей 4 декабря просят пересесть на городской транспорт

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    • Фото: РИА Новости, Михаил Воскресенский
    Московских водителей 4 декабря просят пересесть на городской транспорт

    Московских водителей 4 декабря просят пересесть на городской транспорт

    Московских водителей 4 декабря просят пересесть на городской транспорт
  • Фото: РИА Новости, Михаил Воскресенский

    • Департамент транспорта Москвы просит жителей столицы отказаться 4 декабря от поездок на личном транспорте из-за сложных погодных условий. Московское метро уже переведено в усиленный режим.

    По данным гидрометцентра, в ночь на понедельник температура воздуха понизится до минус трех градусов. Четвертого декабря в столице ожидается снег, гололедица, а также ветер с порывами до 17 метров в секунду, днем возможен ледяной дождь.

    В департаменте напомнили, что в случае использования личного транспорта водители должны быть особенно внимательными, строго соблюдать правила дорожного движения, не превышать скорость и соблюдать дистанцию.

    Ранее сообщалось, что в ночь на понедельник на столицу опустится густой туман.

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