Московских водителей 4 декабря просят пересесть на городской транспорт

Департамент транспорта Москвы просит жителей столицы отказаться 4 декабря от поездок на личном транспорте
из-за сложных погодных условий. Московское метро уже переведено в усиленный режим.
По данным гидрометцентра, в ночь на понедельник температура воздуха понизится до минус трех градусов. Четвертого декабря в столице ожидается снег, гололедица, а также ветер с порывами до 17 метров в секунду, днем возможен ледяной дождь.
В департаменте напомнили, что в случае использования личного транспорта водители должны быть особенно внимательными, строго соблюдать правила дорожного движения, не превышать скорость и соблюдать дистанцию.
Ранее сообщалось, что в ночь на понедельник на столицу опустится густой туман.
В департаменте напомнили, что в случае использования личного транспорта водители должны быть особенно внимательными, строго соблюдать правила дорожного движения, не превышать скорость и соблюдать дистанцию.
Ранее сообщалось, что в ночь на понедельник на столицу опустится густой туман.
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