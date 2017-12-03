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    Стали известны подробности гибели фигуранта дела о покраске звезды на высотке

    1 комментарий
    • Фото: Александр Погребов / vk.vom
    Стали известны подробности гибели фигуранта дела о покраске звезды на высотке

    Стали известны подробности гибели фигуранта дела о покраске звезды на высотке

    Стали известны подробности гибели фигуранта дела о покраске звезды на высотке
  • Фото: Александр Погребов / vk.vom

    • По предварительным данным, у Александра Погребова, который в прошлом был фигурантом громкого дела о вандализме, не раскрылся парашют.

    36-летний бейсджампер погиб 1 декабря в результате неудачного прыжка в горах Кабардино-Балкарии. Его тело обнаружили в реке в ущелье Азау на высоте 2300–2400 метров. Предположительно, у экстремала не раскрылся парашют, передает ТАСС.

    СУ СК РФ по КБР: «Мы подтверждаем, что погибший в горах Кабардино-Балкарии бейсджампер является жителем Подмосковья Александром Погребовым. По предварительной версии, он погиб в результате того, что при прыжке его парашют не раскрылся».

    Между тем источник РИА Новости в правоохранительных органах уточнил, что после падения бейсджампера затащило под лед. Возможно, он задохнулся, не сумев выбраться из реки. По словам источника, Погребов летел в вингсьюте — специальном костюме-крыле.

    смотретьВ Швейцарии погиб фигурант дела о покраске звезды на московской высотке
    В Швейцарии погиб фигурант дела о покраске звезды на московской высотке
    В июле при прыжке в швейцарских горах погиб другой фигурант дела о покраске звезды на шпиле высотки на Котельнической набережной — Алексей Широкожухов.

    Напомним, бейсджамперы Александр Погребов, Алексей Широкожухов, Евгений Коротков и Анна Лепёшкина были оправданы судом по делу о вандализме. Их подозревали в том, что они участвовали в акции украинского руфера Павла Ушивца (Гриши Мустанга), покрасившего звезду на здании в Москве в цвета украинского флага.

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