Стали известны подробности гибели фигуранта дела о покраске звезды на высотке

По предварительным данным, у Александра Погребова, который в прошлом был фигурантом громкого дела о вандализме, не раскрылся парашют.
36-летний бейсджампер погиб 1 декабря в результате неудачного прыжка в горах Кабардино-Балкарии. Его тело обнаружили в реке в ущелье Азау на высоте 2300–2400 метров. Предположительно, у экстремала не раскрылся парашют, передает ТАСС.
СУ СК РФ по КБР: «Мы подтверждаем, что погибший в горах Кабардино-Балкарии бейсджампер является жителем Подмосковья Александром Погребовым. По предварительной версии, он погиб в результате того, что при прыжке его парашют не раскрылся».
Между тем источник РИА Новости в правоохранительных органах уточнил, что после падения бейсджампера затащило под лед. Возможно, он задохнулся, не сумев выбраться из реки. По словам источника, Погребов летел в вингсьюте — специальном костюме-крыле.
В июле при прыжке в швейцарских горах погиб другой фигурант дела о покраске звезды на шпиле высотки на Котельнической набережной — Алексей Широкожухов.
Напомним, бейсджамперы Александр Погребов, Алексей Широкожухов, Евгений Коротков и Анна Лепёшкина были оправданы судом по делу о вандализме. Их подозревали в том, что они участвовали в акции украинского руфера Павла Ушивца (Гриши Мустанга), покрасившего звезду на здании в Москве в цвета украинского флага.
СУ СК РФ по КБР: «Мы подтверждаем, что погибший в горах Кабардино-Балкарии бейсджампер является жителем Подмосковья Александром Погребовым. По предварительной версии, он погиб в результате того, что при прыжке его парашют не раскрылся».
Между тем источник РИА Новости в правоохранительных органах уточнил, что после падения бейсджампера затащило под лед. Возможно, он задохнулся, не сумев выбраться из реки. По словам источника, Погребов летел в вингсьюте — специальном костюме-крыле.
В июле при прыжке в швейцарских горах погиб другой фигурант дела о покраске звезды на шпиле высотки на Котельнической набережной — Алексей Широкожухов.
Напомним, бейсджамперы Александр Погребов, Алексей Широкожухов, Евгений Коротков и Анна Лепёшкина были оправданы судом по делу о вандализме. Их подозревали в том, что они участвовали в акции украинского руфера Павла Ушивца (Гриши Мустанга), покрасившего звезду на здании в Москве в цвета украинского флага.
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