Помолвка принца Гарри заставила британцев забыть о «русской угрозе»

Тот самый неловкий момент.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй несколько недель подряд давила на «русскую угрозу»: это они заставили нас проголосовать Brexit и из-за них он обойдется нам в миллиарды фунтов и изменит всю нашу жизнь.
И в тот же момент принц Гарри объявляет: женюсь, уже даже позвонил бабушке. И вот уже из студии телеканала Sky автор книги о России, приглашенный на разговор, пишет в соцсетях: прямого эфира не будет. А в редакциях лондонских газет паника: отчет MI6, выявившей нарастание русской угрозы, срочно убирают с первых полос. На обложках всех британских изданий, даже самых серьезных, теперь только принц Гарри. И в этот момент нация вспоминает старую шутку: когда народы спорят, кто в мире главный и кто принимает решения, британцы не спорят никогда — они знают, кто главный и кто принимает решения сам.
Патрик Минфорд, профессор экономики в бизнес-школе Кардиффа: «И вся нация расправила плечи, потому что мы устали слушать о том, что кто-то за нас решал, остаться нам в Европе или уйти. Британцы всегда поступают из вредности против всех советчиков. Нам и Обама присылал обращение: только выйдете — встанете в общую очередь на торговое соглашение с нами. Нам и ЕС, и МВФ говорили: не смейте. Нам даже церковь говорила стоять. И кто-то нас теперь убедит, что какие-то русские нас сбили с толку? Мы правили морями».
Джордж Гэллоуэй, бывший член парламента Великобритании: «Тереза Мэй пугает, что Brexit обойдется в 60 миллиардов фунтов, — то, что мы должны выплатить за торговое соглашение с ЕС. А зачем оно нам? Когда англичанин уходит из клуба, он больше не играет по правилам этого клуба. Мы можем сами торговать, у нас будет своя таможня, мы будем работать со всеми — с Россией, с Америкой, с Европой. Не надо нас кошмарить, что мы маленькие и беспомощные, что наше решение нам дорого обойдется. Лондон всегда был центром мира. Но даже если нам придется заплатить огромную цену, мы сваливаем».
Вся нация прыгает от радости, потому что для нее Гарри — настоящий герой, победивший себя и свои страхи.
Подробности — в сюжете программы «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
Патрик Минфорд, профессор экономики в бизнес-школе Кардиффа: «И вся нация расправила плечи, потому что мы устали слушать о том, что кто-то за нас решал, остаться нам в Европе или уйти. Британцы всегда поступают из вредности против всех советчиков. Нам и Обама присылал обращение: только выйдете — встанете в общую очередь на торговое соглашение с нами. Нам и ЕС, и МВФ говорили: не смейте. Нам даже церковь говорила стоять. И кто-то нас теперь убедит, что какие-то русские нас сбили с толку? Мы правили морями».
Джордж Гэллоуэй, бывший член парламента Великобритании: «Тереза Мэй пугает, что Brexit обойдется в 60 миллиардов фунтов, — то, что мы должны выплатить за торговое соглашение с ЕС. А зачем оно нам? Когда англичанин уходит из клуба, он больше не играет по правилам этого клуба. Мы можем сами торговать, у нас будет своя таможня, мы будем работать со всеми — с Россией, с Америкой, с Европой. Не надо нас кошмарить, что мы маленькие и беспомощные, что наше решение нам дорого обойдется. Лондон всегда был центром мира. Но даже если нам придется заплатить огромную цену, мы сваливаем».
Вся нация прыгает от радости, потому что для нее Гарри — настоящий герой, победивший себя и свои страхи.
Подробности — в сюжете программы «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
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