«Лингвистический геноцид»: бизнес и школы в Латвии готовятся к запрету русского языка

Одна из основных статей бюджета Риги — туризм, а основной поток отдыхающих здесь всегда был и по-прежнему остается из России. А по новому закону и в магазинах, и в ресторанах все обязаны общаться только по-латышски .

Но местные предприниматели охотнее берут на работу тех, кто знает русский, и говорят: уважаемые политики, ничего личного — только бизнес. Продавцы сувениров не скрывают: без русского работу не найдешь да и выручки нормальной не сделаешь. В кафе меню на латышском и русском, все официанты без проблем общаются на русском. Говорят: а как по-другому? Да и зачем?



Расписание уроков в школах — и на латышском, и на русском, но 60% предметов — на латышском. Так положено по закону. Остальное — по желанию родителей и учеников. Ведь все школы для нацменьшинств в Латвии — частные.



Но уже со следующего года все экзамены будут только на государственном языке. А еще через три года русские школы должны полностью перейти на латышский, хотя система обучения на двух языках уже доказала свое преимущество.



Сами старшеклассники уверены: «тотальная латвитизация» в школах, которую хотят устроить политики, — это плохая идея.



Яков Плинер, глава попечительского совета частной общеобразовательной школы «Эврика», Рига: «То, что сейчас у нас происходит, — это, в моем понимании, лингвистический геноцид, переходящий в этнический. Казалось бы, и ЕС, и ОБСЕ, и ООН должны были пресекать такие вещи, но у них, скажем так, двойные стандарты».



В итоге латвийские чиновники сами докручивают эту реформу образования и при этом уверяют: так школьникам будет только лучше.



Депутат сейма Янис Адамсонс объяснил, в чем дело.



Янис Адамсонс, депутат сейма Латвии: «Понимаете, у нас виновниками того, что мы плохо жили, был сначала Советский Союз, потом КПСС, потом чекисты, сейчас очередь дошла до русского языка. Так как приближаются выборы, то все пытаются строить из себя патриотов, хотя, на мой взгляд, многие из них не понимают, что это такое, но это другой вопрос. И чем ближе выборы, тем больше националистическая риторика будет доминировать».



Некоторые рижские бизнесмены уже задумываются: а как быть, если им действительно запретят говорить с русскими по-русски?



Алексей Осипов, менеджер по продажам: «Если ко мне придет человек, который захочет говорить по-русски, я сделаю проще: закрою дверь на замок, и никто не узнает, на каком языке я с ним говорю! Все это глупость, слишком много значения этому языку придается только в одном месте — в парламенте. Больше нигде».



При этом в парламенте тоже все непросто. Бывший депутат Балвской краевой думы Латвии Иван Баранов трижды переизбирался, но недавно его лишили мандата только лишь за то, что, находясь при исполнении, он говорил со своими избирателями не на латышском, а на русском.



Подробности — в репортаже.