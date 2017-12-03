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    МЧС: ночью Москву накроет густой туман

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    МЧС: ночью Москву накроет густой туман

    МЧС: ночью Москву накроет густой туман

    Сильный туман ожидается в Москве вечером в воскресенье и в ночь на понедельник, предупредили в МЧС.

    Как сообщили «Интерфаксу» в столичном главке ведомства, «по информации синоптиков, 3 декабря с сохранением на ночь 4 декабря в Москве и Московской области местами ожидается туман с ухудшением видимости до 200–500 м».

    В ведомстве напомнили, что во время передвижения на автомобиле при неблагоприятных погодных условиях рекомендуется снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств.

    Из сообщения МЧС: «Избегайте внезапных маневров — обгонов, перестроений, опережений. При значительном ухудшении видимости рекомендуется съехать с дороги на обочину и обозначить свой автомобиль аварийными габаритными огнями».

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