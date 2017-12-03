МЧС: ночью Москву накроет густой туман

Сильный туман ожидается в Москве вечером в воскресенье и в ночь на понедельник, предупредили в МЧС.
Как сообщили «Интерфаксу» в столичном главке ведомства, «по информации синоптиков, 3 декабря с сохранением на ночь 4 декабря в Москве и Московской области местами ожидается туман с ухудшением видимости до 200–500 м».
В ведомстве напомнили, что во время передвижения на автомобиле при неблагоприятных погодных условиях рекомендуется снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств.
Из сообщения МЧС: «Избегайте внезапных маневров — обгонов, перестроений, опережений. При значительном ухудшении видимости рекомендуется съехать с дороги на обочину и обозначить свой автомобиль аварийными габаритными огнями».
В ведомстве напомнили, что во время передвижения на автомобиле при неблагоприятных погодных условиях рекомендуется снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств.
Из сообщения МЧС: «Избегайте внезапных маневров — обгонов, перестроений, опережений. При значительном ухудшении видимости рекомендуется съехать с дороги на обочину и обозначить свой автомобиль аварийными габаритными огнями».
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