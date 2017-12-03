Трамп опроверг «очередные фейковые новости» о своем экс-советнике и России

Майкл Флинн, бывший советник Дональда Трампа по безопасности, признался в суде, что во время допроса в ФБР солгал, заявив, что в конце 2016 года в беседе с Сергеем Кисляком (в то время послом РФ в США) не призывал российские власти не принимать меры в ответ на американские санкции.
Флинна ФБР дожимала долго, вначале заявив, что американские спецслужбы расследуют дело против него самого по «русскому досье», а затем, что еще и против его сына — без объяснений.
Ричард Блэк, сенатор штата Вирджиния: «У ФБР есть низкий метод — они находят незначительные преступления у родственников обвиняемого, а потом говорят: „Слушай, ты можешь нам помочь, иначе мы упечем в тюрьму твоего сына, и это будет на твоей совести“. Флинн не сделал ничего плохого, но его заставили дать нужные показания, ведь Майк сделал то, за что, по идее, дают медаль. Он пытался организовать тайный канал связи с Путиным. Он должен был просто передать: пожалуйста, не реагируйте сразу жестко, посмотрим на все, как только займем офис. Он просто хотел показать послу Кисляку: мы хотим мира, мы порядочны».
Джеймс Клэппер, бывший директор национальной разведки США: «Я думаю, Майк бы сделал все, что может, чтобы защитить сына от судебного скандала или даже тюремного срока. Это, конечно, трагедия, учитывая, что Флинн отдал более 30 лет своей жизни службе в армии США. Да, технически он неправ, надо было сразу все рассказать, тем более что разговор с Кисляком, скорее всего, писался».
Дональд Трамп, президент США: «Я был вынужден уволить генерала Флинна потому, что он лгал вице-президенту и ФБР. За эту ложь он признан виновным. Очень жаль, поскольку его действия во время передачи власти были законными. Там было нечего скрывать!»
Все, что установила комиссия спецпрокурора Роберта Мюллера сейчас, — это признание Флинна: да, я просил русских не делать шагов против Америки, и реакция Москвы: мы услышали и не ответили на очередные санкции Обамы и высылку дипломатов.
И именно поэтому Трамп при каждом удобном случае пишет: с Россией лучше дружить, а все, кто хочет обратного, — дураки.
Сегодня же Трамп заявил, что никогда не просил бывшего директора ФБР Джеймса Коми прекратить расследование в отношении Флинна, назвав эти сообщения «очередными фейковыми новостями».
Дональд Трамп: «Я никогда не просил Коми прекратить расследование в отношении Флинна. Это просто очередные фейковые новости, покрывающие другую ложь Коми».
Подробности — в сюжете программы «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
Ричард Блэк, сенатор штата Вирджиния: «У ФБР есть низкий метод — они находят незначительные преступления у родственников обвиняемого, а потом говорят: „Слушай, ты можешь нам помочь, иначе мы упечем в тюрьму твоего сына, и это будет на твоей совести“. Флинн не сделал ничего плохого, но его заставили дать нужные показания, ведь Майк сделал то, за что, по идее, дают медаль. Он пытался организовать тайный канал связи с Путиным. Он должен был просто передать: пожалуйста, не реагируйте сразу жестко, посмотрим на все, как только займем офис. Он просто хотел показать послу Кисляку: мы хотим мира, мы порядочны».
Джеймс Клэппер, бывший директор национальной разведки США: «Я думаю, Майк бы сделал все, что может, чтобы защитить сына от судебного скандала или даже тюремного срока. Это, конечно, трагедия, учитывая, что Флинн отдал более 30 лет своей жизни службе в армии США. Да, технически он неправ, надо было сразу все рассказать, тем более что разговор с Кисляком, скорее всего, писался».
Дональд Трамп, президент США: «Я был вынужден уволить генерала Флинна потому, что он лгал вице-президенту и ФБР. За эту ложь он признан виновным. Очень жаль, поскольку его действия во время передачи власти были законными. Там было нечего скрывать!»
Все, что установила комиссия спецпрокурора Роберта Мюллера сейчас, — это признание Флинна: да, я просил русских не делать шагов против Америки, и реакция Москвы: мы услышали и не ответили на очередные санкции Обамы и высылку дипломатов.
И именно поэтому Трамп при каждом удобном случае пишет: с Россией лучше дружить, а все, кто хочет обратного, — дураки.
Сегодня же Трамп заявил, что никогда не просил бывшего директора ФБР Джеймса Коми прекратить расследование в отношении Флинна, назвав эти сообщения «очередными фейковыми новостями».
Дональд Трамп: «Я никогда не просил Коми прекратить расследование в отношении Флинна. Это просто очередные фейковые новости, покрывающие другую ложь Коми».
I never asked Comey to stop investigating Flynn. Just more Fake News covering another Comey lie!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 3, 2017
Подробности — в сюжете программы «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
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