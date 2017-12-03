Пожар в жилой высотке в центре Москвы потушен

Пожар, вспыхнувший в квартире жилого многоэтажного дома, ликвидирован.
В столичной высотке произошел пожар. Очаг возгорания находился в квартире на шестом этаже. Наблюдалось открытое горение, но спасателям удалось потушить огонь, передает ТАСС.
ГУ МЧС по Москве: «Пожарно-спасательные подразделения ликвидировали возгорание в квартире по адресу: улица Новорогожская, дом 30 на площади 10 кв. метров».
В МЧС добавили, что информации о пострадавших не поступало. Ранее сообщалось, что из 22-этажного здания эвакуировали жильцов.
ГУ МЧС по Москве: «Пожарно-спасательные подразделения ликвидировали возгорание в квартире по адресу: улица Новорогожская, дом 30 на площади 10 кв. метров».
В МЧС добавили, что информации о пострадавших не поступало. Ранее сообщалось, что из 22-этажного здания эвакуировали жильцов.
Комментарии