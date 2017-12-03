Новые русские сенсации
ТВ-Эфир
Новые русские сенсации
    •  

    Пожар в жилой высотке в центре Москвы потушен

    комментировать

    Пожар в жилой высотке в центре Москвы потушен

    Пожар в жилой высотке в центре Москвы потушен

    Пожар, вспыхнувший в квартире жилого многоэтажного дома, ликвидирован.

    В столичной высотке произошел пожар. Очаг возгорания находился в квартире на шестом этаже. Наблюдалось открытое горение, но спасателям удалось потушить огонь, передает ТАСС.

    ГУ МЧС по Москве: «Пожарно-спасательные подразделения ликвидировали возгорание в квартире по адресу: улица Новорогожская, дом 30 на площади 10 кв. метров».

    В МЧС добавили, что информации о пострадавших не поступало. Ранее сообщалось, что из 22-этажного здания эвакуировали жильцов.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru