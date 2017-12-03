«Защищены не хуже других»: Медведев рассказал о кибербезопасности России

Главным итогом работы своего правительства
премьер-министр Дмитрий Медведев называет низкую инфляцию. Нефть набрала в цене, потому что Россия снова договорилась с ОПЕК и Саудовской Аравией добычу не повышать. То есть девять месяцев, если не будет форс-мажора, бюджет может спать спокойно.
Медведеву еще в кулуарах на вопрос, что нового за год, главный редактор «Дождя» отвечает: «Жду пополнения». Премьер с радостной улыбкой подхватывает: «Это вы в русле президента действуете, вы про меры поддержки слышали?». На вопрос, разве третий ребенок под новые меры попадает, парирует: «Мы всех детей поддерживаем». И это такая разминка перед диалогом.
Ирада Зейналова, ведущая программы «Итоги недели»: «Дмитрий Анатольевич, я из года в год задаю один и тот же вопрос по поводу пенсий. Не хотелось бы в старости остаться совершенно беспомощным и без денег».
Дмитрий Медведев, председатель правительства РФ: «Хочу официально сказать и от имени правительства, и от имени Пенсионного фонда: в этом смысле все в порядке в Пенсионном фонде, деньги на выплату пенсий в полном объеме есть, и никаких проблем не будет вообще. Никаких проблем не будет».
Перед Медведевым — чистый блокнот, никаких заготовок, он периодически рисует в нем, не для показа, но явно потому, что привык к диаграммам и графикам перед глазами, когда ему подчиненные что-то доказывают. Причем как любитель гаджетов и соцсетей он явно понимает, что обсуждаться будет все.
Ирада Зейналова: «Существует уже такая вещь, как кибервойна. Я понимаю, что мы уже не купим какие-то вещи, сами изобретем, тем не менее сейчас люди, которые глубоко погрязли в компьютерном мире, глубоко забрались и строят этот компьютерный мир, говорят о том, что мы должны обеспечивать свой киберсуверенитет».
Дмитрий Медведев: «Защита здесь заключается в том, чтобы иметь самодостаточные возможности внутри страны — сетевые, по контролю за теми или иными информационными потоками. Но, скажем прямо, абсолютной защиты, которая будет существовать десятилетиями или даже годами, не существует. Потому что на каждую меру, связанную с киберзащитой, всегда находится та или иная уловка. Это то соревнование, которое будет идти в мире постоянно, в этом никаких сомнений нет. Мы просто к этому должны быть готовы. Мир в этом смысле изменился».
Ирада Зейналова: «Насколько мы готовы? Что вам говорят, докладывают? Вы много этим занимались. Насколько мы защищены?»
Дмитрий Медведев: «Я скажу так: мы защищены сейчас с учетом разных решений — и открытых, и закрытых, и денежных, и правовых — в принципе не хуже, чем другие крупнейшие страны. Тем более на нас огромная ответственность как на ведущей ядерной стране, как на самой большой по территории стране, как на постоянном члене Совета Безопасности».
Ирада Зейналова, ведущая программы «Итоги недели»: «Дмитрий Анатольевич, я из года в год задаю один и тот же вопрос по поводу пенсий. Не хотелось бы в старости остаться совершенно беспомощным и без денег».
Дмитрий Медведев, председатель правительства РФ: «Хочу официально сказать и от имени правительства, и от имени Пенсионного фонда: в этом смысле все в порядке в Пенсионном фонде, деньги на выплату пенсий в полном объеме есть, и никаких проблем не будет вообще. Никаких проблем не будет».
Перед Медведевым — чистый блокнот, никаких заготовок, он периодически рисует в нем, не для показа, но явно потому, что привык к диаграммам и графикам перед глазами, когда ему подчиненные что-то доказывают. Причем как любитель гаджетов и соцсетей он явно понимает, что обсуждаться будет все.
Ирада Зейналова: «Существует уже такая вещь, как кибервойна. Я понимаю, что мы уже не купим какие-то вещи, сами изобретем, тем не менее сейчас люди, которые глубоко погрязли в компьютерном мире, глубоко забрались и строят этот компьютерный мир, говорят о том, что мы должны обеспечивать свой киберсуверенитет».
Дмитрий Медведев: «Защита здесь заключается в том, чтобы иметь самодостаточные возможности внутри страны — сетевые, по контролю за теми или иными информационными потоками. Но, скажем прямо, абсолютной защиты, которая будет существовать десятилетиями или даже годами, не существует. Потому что на каждую меру, связанную с киберзащитой, всегда находится та или иная уловка. Это то соревнование, которое будет идти в мире постоянно, в этом никаких сомнений нет. Мы просто к этому должны быть готовы. Мир в этом смысле изменился».
Ирада Зейналова: «Насколько мы готовы? Что вам говорят, докладывают? Вы много этим занимались. Насколько мы защищены?»
Дмитрий Медведев: «Я скажу так: мы защищены сейчас с учетом разных решений — и открытых, и закрытых, и денежных, и правовых — в принципе не хуже, чем другие крупнейшие страны. Тем более на нас огромная ответственность как на ведущей ядерной стране, как на самой большой по территории стране, как на постоянном члене Совета Безопасности».
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