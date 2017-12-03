Придуманные болезни и фальшивые симптомы: как зарабатывают производители бесполезных лекарств

Ровно год назад Дмитрий Медведев радовался, что программа импортозамещения идет успешно, особенно в фармакологии: лекарств стали производить почти в два раза больше. А в этом году уже отвечает: слишком много подделок, слишком много оказалось тех, кто решил воспользоваться ситуацией и выпускает некачественное. И аптеки все равно предлагают импортное и втридорога.
Теперь ставят чипы на упаковки, чтобы было понятно, кто и что производит. И это сразу, уверяют производители, спровоцировало рост цен на лекарства. Репортер «Итогов недели» прошелся по аптекам, чтобы понять: когда придут грипп и простуда, нас есть чем лечить? Оказалось, что дешево никто никого спасать не собирается. Скорее, уговаривают купить средства от несуществующих болезней. И эти средства почему-то в России сертифицированы.
В начале 90-х нам обещали залатать дыры в биополе, а потом и боль руками развести. Почти 30 лет прошло: руками уже никто не водит, но по-прежнему нас разводят. К заряженным невесть чем водам и мазям добавились таблетки, микстуры, порошки. Уже с реальным ценником и на аптечных полках.
Семь дней в неделю в круглосуточном режиме российские фармпроизводители тоннами штампуют «умные» таблетки, которые мы будем пить горстями уже через несколько недель. Модное сейчас слово «иммуностимулятор» — на первом месте в списке самых популярных противовирусных лекарств. Фокус в том, что для вируса гриппа этот препарат безвреден. Лекарство, как написано в инструкции, повышает наш иммунитет.
Поговаривают, что их придумали для того, чтобы лечить советскую партийную верхушку, потом пробовали на военных. Но, не добившись особых результатов, секретные разработки перевели в гражданский сектор. С тех пор так и живем — что не запрещено, то можно.
В аптеках хорошо продается и гомеопатия, а там доказательств эффективности еще меньше. От гриппа лечат экстрактом из печени барбарисской утки, причем в таких микродозах, когда активного вещества не остается в принципе. Врачи — против, фармацевты — за, народ безмолвствует и покупает. Замкнутый круг, из которого так и не выбралась трехлетняя Настя Лебедь из Ростова-на-Дону. Она умерла в больнице через две недели после первых признаков недомогания и вороха современных, модных, но бессмысленных лекарств.
Подробности — в видеоматериале.
В начале 90-х нам обещали залатать дыры в биополе, а потом и боль руками развести. Почти 30 лет прошло: руками уже никто не водит, но по-прежнему нас разводят. К заряженным невесть чем водам и мазям добавились таблетки, микстуры, порошки. Уже с реальным ценником и на аптечных полках.
Семь дней в неделю в круглосуточном режиме российские фармпроизводители тоннами штампуют «умные» таблетки, которые мы будем пить горстями уже через несколько недель. Модное сейчас слово «иммуностимулятор» — на первом месте в списке самых популярных противовирусных лекарств. Фокус в том, что для вируса гриппа этот препарат безвреден. Лекарство, как написано в инструкции, повышает наш иммунитет.
Поговаривают, что их придумали для того, чтобы лечить советскую партийную верхушку, потом пробовали на военных. Но, не добившись особых результатов, секретные разработки перевели в гражданский сектор. С тех пор так и живем — что не запрещено, то можно.
В аптеках хорошо продается и гомеопатия, а там доказательств эффективности еще меньше. От гриппа лечат экстрактом из печени барбарисской утки, причем в таких микродозах, когда активного вещества не остается в принципе. Врачи — против, фармацевты — за, народ безмолвствует и покупает. Замкнутый круг, из которого так и не выбралась трехлетняя Настя Лебедь из Ростова-на-Дону. Она умерла в больнице через две недели после первых признаков недомогания и вороха современных, модных, но бессмысленных лекарств.
Подробности — в видеоматериале.
Комментарии