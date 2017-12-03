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    Мужчина пнул в живот упавшего маленького сына: видео. Бишкек, дети и подростки, драки и избиения, жестокость, задержание, Киргизия, насилие над детьми. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМужчина пнул в живот упавшего маленького сына: видео

    Мужчина пнул в живот упавшего маленького сына: видео

    4 комментария
    • Фото: REG SHOW / youtube.com
    Мужчина пнул в живот упавшего маленького сына: видео

    Мужчина пнул в живот упавшего маленького сына: видео

    Мужчина пнул в живот упавшего маленького сына: видео
    • Фото: REG SHOW / youtube.com

      • Видео, на котором житель Бишкека жестоко пинает лежащего в снегу маленького ребенка, появилось в Сети.

      На записи, сделанной очевидцами, видно, как мужчина смотрит на малыша в комбинезоне, который лежит животом на снегу. Ребенок не может подняться с первого раза и вновь падает на спину. После этого мужчина подходит и сильно пинает его в живот, отчего ребенок буквально отлетает на обочину. После этого мужчина грубо поднимает малыша и уходит вместе с ним.

      Известно, что видео было снято в микрорайоне Улан-2 днем в субботу. Буквально в течение пары часов ролик стал вирусным и вызвал настоящий шквал негодования среди интернет-пользователей Киргизии.

      Как сообщает Sputnik Кыргызстан, мужчина уже задержан правоохранителями, это местный житель 1967 года рождения, отец ребенка. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

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