Мужчина пнул в живот упавшего маленького сына: видео

Видео, на котором житель Бишкека жестоко пинает лежащего в снегу маленького ребенка, появилось в Сети.
На записи, сделанной очевидцами, видно, как мужчина смотрит на малыша в комбинезоне, который лежит животом на снегу. Ребенок не может подняться с первого раза и вновь падает на спину. После этого мужчина подходит и сильно пинает его в живот, отчего ребенок буквально отлетает на обочину. После этого мужчина грубо поднимает малыша и уходит вместе с ним.
Известно, что видео было снято в микрорайоне Улан-2 днем в субботу. Буквально в течение пары часов ролик стал вирусным и вызвал настоящий шквал негодования среди интернет-пользователей Киргизии.
Как сообщает Sputnik Кыргызстан, мужчина уже задержан правоохранителями, это местный житель 1967 года рождения, отец ребенка. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
Известно, что видео было снято в микрорайоне Улан-2 днем в субботу. Буквально в течение пары часов ролик стал вирусным и вызвал настоящий шквал негодования среди интернет-пользователей Киргизии.
Как сообщает Sputnik Кыргызстан, мужчина уже задержан правоохранителями, это местный житель 1967 года рождения, отец ребенка. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
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