Информатор WADA Родченков — шарлатан с диагнозом, который не имеет права раздавать рекомендации МОК о допуске российских спортсменов к Олимпийским играм. Об этом заявил депутат Госдумы, президент Федерации кёрлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев.
Дмитрий Свищев: «Родченков уже раздает рекомендации о допуске „чистых“ спортсменов под нейтральным флагом. Почему он вообще имеет право на какие-то рекомендации МОК? Он никто и звать его никак, он шарлатан с диагнозом».
По мнению Свищева, организации вроде МОК или Спортивного арбитражного суда, которые используют показания Родченкова в качестве аргументов, должны в первую очередь ознакомиться с его диагнозом и отправить на медицинское освидетельствование.
Свищев отметил, что Родченков настолько запятнал свою репутацию, что его стремление рассуждать о честности и справедливости совершенно не укладывается в голове, сообщает «Р-Спорт».
Дмитрий Свищев: «Только вдумайтесь, какое моральное право может иметь на такие заявления человек, который организовал преступную группу по торговле допингом, потом, по его же собственным заявлениям, бежал в США за обещания о миллионе долларов, готовый за такую сумму на все что угодно, — о каких-либо принципах у этого человека говорить не приходится».
Ранее Родченков заявил, что «чистые» российские спортсмены должны выступить на Олимпиаде-2018 в Южной Корее. Свою рекомендацию он адресовал МОК.
Родченков пообещал уничтожить весь олимпийский спорт России на ближайшие 5 лет. Эксклюзив НТВ
По мнению Свищева, организации вроде МОК или Спортивного арбитражного суда, которые используют показания Родченкова в качестве аргументов, должны в первую очередь ознакомиться с его диагнозом и отправить на медицинское освидетельствование.
Свищев отметил, что Родченков настолько запятнал свою репутацию, что его стремление рассуждать о честности и справедливости совершенно не укладывается в голове, сообщает «Р-Спорт».
Дмитрий Свищев: «Только вдумайтесь, какое моральное право может иметь на такие заявления человек, который организовал преступную группу по торговле допингом, потом, по его же собственным заявлениям, бежал в США за обещания о миллионе долларов, готовый за такую сумму на все что угодно, — о каких-либо принципах у этого человека говорить не приходится».
Ранее Родченков заявил, что «чистые» российские спортсмены должны выступить на Олимпиаде-2018 в Южной Корее. Свою рекомендацию он адресовал МОК.
Родченков пообещал уничтожить весь олимпийский спорт России на ближайшие 5 лет. Эксклюзив НТВ
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