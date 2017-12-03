В КНДР назвали США «демоном» и предупредили о ядерной войне

Пхеньян разразился очередным гневным заявлением в адрес США. Поводом для этого стали
американо-южнокорейские учения, которые стартуют со следующей недели.
В Пхеньяне считают военные учения США и Южной Кореи «Бдительный ас», которые стартуют с 4 декабря, провокацией, которая может привести к началу ядерной войны, сообщает РИА Новости.
МИД КНДР: «Это открытая тотальная провокация против КНДР, может в любой момент привести к ядерной войне».
Представитель ведомства заявил: Вашингтон, «называя угрозой миру и безопасности наши справедливые шаги по укреплению ядерного сдерживания в целях самообороны, демонизирует нас и готовит повод для нанесения по нам превентивного ядерного удара».
МИД КНДР: «Этот факт ясно показывает, кто является настоящим фанатиком ядерной войны, ядерным демоном, который саботирует и ведет нападки на мир на Корейском полуострове и в мире».
В учениях The Vigilant Ace («Бдительный ас»), намеченных на 4–8 декабря, примут участие 1200 американских военнослужащих и 230 самолетов, в том числе истребители F-22 и F-35.
В конце ноября в КНДР заявили об успешном испытании межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-15. В Пхеньяне подчеркнули, что новая баллистическая ракета может нанести удар по любой точке континентальной части территории США. Очередной пуск вызвал осуждение во всем мире. В Москве заявили, что провокационные действия Пхеньяна отодвигают начало урегулирования кризиса.
МИД КНДР: «Это открытая тотальная провокация против КНДР, может в любой момент привести к ядерной войне».
Представитель ведомства заявил: Вашингтон, «называя угрозой миру и безопасности наши справедливые шаги по укреплению ядерного сдерживания в целях самообороны, демонизирует нас и готовит повод для нанесения по нам превентивного ядерного удара».
МИД КНДР: «Этот факт ясно показывает, кто является настоящим фанатиком ядерной войны, ядерным демоном, который саботирует и ведет нападки на мир на Корейском полуострове и в мире».
В учениях The Vigilant Ace («Бдительный ас»), намеченных на 4–8 декабря, примут участие 1200 американских военнослужащих и 230 самолетов, в том числе истребители F-22 и F-35.
В конце ноября в КНДР заявили об успешном испытании межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-15. В Пхеньяне подчеркнули, что новая баллистическая ракета может нанести удар по любой точке континентальной части территории США. Очередной пуск вызвал осуждение во всем мире. В Москве заявили, что провокационные действия Пхеньяна отодвигают начало урегулирования кризиса.
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