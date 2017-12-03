Информатор WADA призвал МОК отстранить всю сборную России от Олимпиады-2018

Бывший сотрудник РУСАДА, информатор Всемирного антидопингового агентства Виталий Степанов призвал МОК «набраться смелости» и отстранить всю сборную России от Олимпиады в Пхёнчхане.
В своем письме в адрес комиссии МОК, расследующей обвинения в адрес России, Виталий Степанов утверждает, что «существующая в стране допинговая система похитила олимпийские мечты сотен спортсменов», а многие россияне допущены к соревнованиям только лишь потому, что «правительство блокирует доступ к доказательствам».
Выдержки из письма Степанова приводит BBC.
Виталий Степанов: «Если эти спортсмены будут участвовать в зимних Играх 2018 года, это лишь приумножит несправедливость по отношению к „чистым“ спортсменам, а ваша комиссия может помешать этому. Если у вас хватит смелости пойти на этот шаг, он станет одни из главных триумфов олимпийского движения и его наследия».
Бывший сотрудник РУСАДА Виталий Степанов и его жена Юлия — дисквалифицированная за допинг легкоатлетка — стали информаторами WADA и главными героями фильмов телеканала ARD о российском спорте, первый из которых вышел в декабре 2014 года. С их показаний о якобы массовых допинговых нарушениях в России началась череда скандалов, в результате которых были приостановлены полномочия Московской антидопинговой лаборатории, РУСАДА и Всероссийской федерации легкой атлетики, а десятки спортсменов были отстранены от международных соревнований, в том числе от Олимпиады-2016 в Рио.
Выдержки из письма Степанова приводит BBC.
Виталий Степанов: «Если эти спортсмены будут участвовать в зимних Играх 2018 года, это лишь приумножит несправедливость по отношению к „чистым“ спортсменам, а ваша комиссия может помешать этому. Если у вас хватит смелости пойти на этот шаг, он станет одни из главных триумфов олимпийского движения и его наследия».
Бывший сотрудник РУСАДА Виталий Степанов и его жена Юлия — дисквалифицированная за допинг легкоатлетка — стали информаторами WADA и главными героями фильмов телеканала ARD о российском спорте, первый из которых вышел в декабре 2014 года. С их показаний о якобы массовых допинговых нарушениях в России началась череда скандалов, в результате которых были приостановлены полномочия Московской антидопинговой лаборатории, РУСАДА и Всероссийской федерации легкой атлетики, а десятки спортсменов были отстранены от международных соревнований, в том числе от Олимпиады-2016 в Рио.
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