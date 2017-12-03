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    Стоящий на коленях перед Порошенко генпрокурор рассмешил соцсети

    4 комментария
    • Фото: president.gov.ua
    Стоящий на коленях перед Порошенко генпрокурор рассмешил соцсети

    Стоящий на коленях перед Порошенко генпрокурор рассмешил соцсети

    Стоящий на коленях перед Порошенко генпрокурор рассмешил соцсети
  • Фото: president.gov.ua

    • Фотография, сделанная на церемонии в честь дня работников прокуратуры на Украине, вызвала бурное обсуждение в социальных сетях.

    На снимке генпрокурор Юрий Луценко преклонил колено перед Петром Порошенко. Украинский президент передает генпрокурору новый флаг, а тот его целует.

    В Сети появилось множество шуток и фотожаб на эту тему. Например, некоторые пользователи заменили флаг на стодолларовую купюру, клетчатый плед или пакет с мусором.

    Орден Клетчатого Одеяла

    Опубликовано Vyacheslav Chechilo 2 декабря 2017 г.


    С днём работника прокуратуры. И новой символикой!

    Опубликовано Александром Дубинским 1 декабря 2017 г.


    Батя, я стараюсь!

    Опубликовано Дмитрием Корнейчуком 1 декабря 2017 г.


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