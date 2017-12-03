Стоящий на коленях перед Порошенко генпрокурор рассмешил соцсети

Фотография, сделанная на церемонии в честь дня работников прокуратуры на Украине, вызвала бурное обсуждение в социальных сетях.
На снимке генпрокурор Юрий Луценко преклонил колено перед Петром Порошенко. Украинский президент передает генпрокурору новый флаг, а тот его целует.
В Сети появилось множество шуток и фотожаб на эту тему. Например, некоторые пользователи заменили флаг на стодолларовую купюру, клетчатый плед или пакет с мусором.
В Сети появилось множество шуток и фотожаб на эту тему. Например, некоторые пользователи заменили флаг на стодолларовую купюру, клетчатый плед или пакет с мусором.
Орден Клетчатого ОдеялаОпубликовано Vyacheslav Chechilo 2 декабря 2017 г.
С днём работника прокуратуры. И новой символикой!Опубликовано Александром Дубинским 1 декабря 2017 г.
Батя, я стараюсь!Опубликовано Дмитрием Корнейчуком 1 декабря 2017 г.
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