Стоящий на коленях перед Порошенко генпрокурор рассмешил соцсети

С днём работника прокуратуры. И новой символикой! Опубликовано Александром Дубинским 1 декабря 2017 г.

На снимке генпрокурор Юрий Луценко преклонил колено перед Петром Порошенко. Украинский президент передает генпрокурору новый флаг, а тот его целует.В Сети появилось множество шуток и фотожаб на эту тему. Например, некоторые пользователи заменили флаг на стодолларовую купюру, клетчатый плед или пакет с мусором.