Пропавшая в Анапе школьница найдена живой

Поисковая группа обнаружила пропавшую накануне в Анапе девятилетнюю Валерию Халикову.
Ранее в пресс-службе администрации Анапы сообщили, что родители девочки заявили о пропаже ребенка в субботу вечером. Девочка не вернулась домой после занятий в художественной школе.
Из сообщения администрации Анапы: «В помощь сотрудникам полиции к поискам девятилетней девочки подключены специалисты администрации Супсехского сельского округа, администрации города-курорта, представители казачества, органы территориального общественного самоуправления».
Как сообщили в администрации, был создан оперативный штаб, который координировал поиски. С середины дня воскресенья к поискам также подключились группы волонтеров из жителей города.
По информации мэрии города, девочку нашли живой в поселке Супсех Анапского района. По словам ребенка, противоправных действий против нее не совершалось.
Из сообщения администрации Анапы: «В помощь сотрудникам полиции к поискам девятилетней девочки подключены специалисты администрации Супсехского сельского округа, администрации города-курорта, представители казачества, органы территориального общественного самоуправления».
Как сообщили в администрации, был создан оперативный штаб, который координировал поиски. С середины дня воскресенья к поискам также подключились группы волонтеров из жителей города.
По информации мэрии города, девочку нашли живой в поселке Супсех Анапского района. По словам ребенка, противоправных действий против нее не совершалось.
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