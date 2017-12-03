Своя игра
ТВ-Эфир
Своя игра
    •  

    Пропавшая в Анапе школьница найдена живой

    комментировать
    • Фото: anapa-official.ru
    Пропавшая в Анапе школьница найдена живой

    Пропавшая в Анапе школьница найдена живой

    Пропавшая в Анапе школьница найдена живой
  • Фото: anapa-official.ru

    • Поисковая группа обнаружила пропавшую накануне в Анапе девятилетнюю Валерию Халикову.

    Ранее в пресс-службе администрации Анапы сообщили, что родители девочки заявили о пропаже ребенка в субботу вечером. Девочка не вернулась домой после занятий в художественной школе.

    Из сообщения администрации Анапы: «В помощь сотрудникам полиции к поискам девятилетней девочки подключены специалисты администрации Супсехского сельского округа, администрации города-курорта, представители казачества, органы территориального общественного самоуправления».

    Как сообщили в администрации, был создан оперативный штаб, который координировал поиски. С середины дня воскресенья к поискам также подключились группы волонтеров из жителей города.

    По информации мэрии города, девочку нашли живой в поселке Супсех Анапского района. По словам ребенка, противоправных действий против нее не совершалось.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru