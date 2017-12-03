В Ираке найдены массовые захоронения жертв ИГ

Две братские могилы с телами иракских женщин и детей, предположительно, убитыми боевиками «Исламского государства» (запрещено в РФ), найдены на
северо-западе страны.
В первой могиле к югу от города Синджар обнаружены останки около 80 человек, преимущественно езидов. В деревне Кабуси, также к югу от города, ополченцы нашли вторую могилу с останками 20 женщин и десятков детей езидского происхождения. Личности жертв террористов будут установлены с помощью теста ДНК, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт шиитского ополчения.
Синджар (Шенгал) в провинции Найнава считается центром проживания езидского религиозного меньшинства Ирака. Экстремисты «Исламского государства» относятся к ним как еретикам. Согласно последним данным властей Иракского Курдистана, около половины представителей этой этноконфессиональной группы, захваченных в плен игиловцами, до сих пор не освобождены. Среди находящихся в плену — 1735 детей и 1377 женщин.
Напомним, иракские силы ранее в этом году освободили Мосул — главный оплот террористов ИГ, находившийся под их контролем с 2014 года. Успешные операции против группировки затем прошли в других районах на севере и на западе страны близ границы с Сирией. Власти планируют объявить об окончательной победе над террористической группировкой на военном параде 9 декабря.
Синджар (Шенгал) в провинции Найнава считается центром проживания езидского религиозного меньшинства Ирака. Экстремисты «Исламского государства» относятся к ним как еретикам. Согласно последним данным властей Иракского Курдистана, около половины представителей этой этноконфессиональной группы, захваченных в плен игиловцами, до сих пор не освобождены. Среди находящихся в плену — 1735 детей и 1377 женщин.
Напомним, иракские силы ранее в этом году освободили Мосул — главный оплот террористов ИГ, находившийся под их контролем с 2014 года. Успешные операции против группировки затем прошли в других районах на севере и на западе страны близ границы с Сирией. Власти планируют объявить об окончательной победе над террористической группировкой на военном параде 9 декабря.
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