Мальчик потерял сознание во время перелета из Москвы в аэропорт Владикавказ (Беслан) и перестал подавать признаки жизни.
Несколько пассажиров-медиков и экипаж самолета авиакомпании «Победа» успешно реанимировали больного ребенка, который едва не умер во время полета. Инцидент произошел во время рейса Москва — Владикавказ (Беслан), передает ТАСС.
Женщина с ребенком шести лет возвращались из столицы. После взлета мальчику стало плохо и он потерял сознание, а потом перестал подавать признаки жизни. На помощь ему пришли два пассажира-медика и члены экипажа.
Командир экипажа принял решения следовать до места назначения — аэропорта в Беслане. Мальчика удалось спасти, ему принесли кислородный баллон с маской. На протяжении перелета ребенок еще несколько раз терял сознание и ему каждый раз оказывали помощь. Медики опасались, что мальчик может не перенести посадку, но все прошло благополучно. В воздушной гавани ребенка дожидалась бригада скорой помощи.
Женщина с ребенком шести лет возвращались из столицы. После взлета мальчику стало плохо и он потерял сознание, а потом перестал подавать признаки жизни. На помощь ему пришли два пассажира-медика и члены экипажа.
Командир экипажа принял решения следовать до места назначения — аэропорта в Беслане. Мальчика удалось спасти, ему принесли кислородный баллон с маской. На протяжении перелета ребенок еще несколько раз терял сознание и ему каждый раз оказывали помощь. Медики опасались, что мальчик может не перенести посадку, но все прошло благополучно. В воздушной гавани ребенка дожидалась бригада скорой помощи.
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