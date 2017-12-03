«Чудовищная несправедливость»: почетный член МОК выступил против коллективного наказания россиян

Исполком Международного олимпийского комитета обсудит вопрос о допуске россиян на Олимпиаду в Пхёнчхане 5 декабря. И прогнозы по большей части невеселые: говорят и про отстранение всей сборной, и про условия такому отстранению равносильные — россиянам могут предложить выступить под нейтральным флагом.
Олимпийский чемпион 1968 года по горнолыжному спорту и почетный член МОК Жан-Клод Килли, комментируя в интервью НТВ ситуацию вокруг сборной России, назвал принцип коллективного наказания спортсменов «чудовищной несправедливостью».
Жан-Клод Килли, чемпион Олимпийских игр — 1968, почетный член МОК: «Вот возьмите меня. Я очень-очень много работал для того, чтобы попасть на Олимпийские игры. И если бы мне за несколько дней до Олимпиады сказали: у тебя нет права выступать на Играх под французским флагом и твоим гимн в случае победы тоже не сыграют, я бы спросил: почему? Я же лично допинг не принимал. Это чудовищная несправедливость».
Эта несправедливость, если она случится, будет основываться на показаниях всего одного человека, для которого атлеты и их судьбы не имеют уже никакого значения. Комиссии МОК, чтобы поставить крест на спортсменах, хватило того, что их имена были в злосчастном списке «Дюшес» за авторством Григория Родченкова.
Рукописные дневники бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории на этой неделе впервые явила миру The New York Times. Газета, захлебываясь подробностями, пересказывала, как пробы якобы принимавших допинг атлетов меняли на чистые. Но на фото страниц дневника в открытом доступе этого всего нет.
Полистать рукопись был бы рад швейцарец Филипп Бёрч — адвокат, представляющий интересы российских спортсменов. Такого дела, говорит, за всю практику не встречал: The New York Times главное доказательство против наших атлетов почитать может, а сами обвиняемые — нет.
Противится МОК и простому допросу Родченкова даже по видеосвязи. Но это только часть претензий. У спортсменов было всего несколько дней, чтобы изучить аргументы обвинения.
Филипп Бёрч: «За очень короткий срок спортсменам и их защитникам нужно было подготовиться, внимательно просмотреть документы, а это порой сотни страниц. Более того, какие-то доказательства могли быть представлены комиссией прямо в день слушаний. Это просто неприемлемо».
Хоть МОК и не собирается допрашивать Родченкова, сам он, как выяснилось, готов откровенничать практически на любую тему.
В распоряжение программы «Центральное телевидение» попало видео, где он и про то, как в Кащенко лежал, рассказывает, и признаётся, что на борьбу с допингом ему совершенно наплевать.
Комментарии спортсменов и сотрудников Московской антидопинговой лаборатории — в сюжете корреспондента НТВ Ивана Трушкина.
Жан-Клод Килли, чемпион Олимпийских игр — 1968, почетный член МОК: «Вот возьмите меня. Я очень-очень много работал для того, чтобы попасть на Олимпийские игры. И если бы мне за несколько дней до Олимпиады сказали: у тебя нет права выступать на Играх под французским флагом и твоим гимн в случае победы тоже не сыграют, я бы спросил: почему? Я же лично допинг не принимал. Это чудовищная несправедливость».
Эта несправедливость, если она случится, будет основываться на показаниях всего одного человека, для которого атлеты и их судьбы не имеют уже никакого значения. Комиссии МОК, чтобы поставить крест на спортсменах, хватило того, что их имена были в злосчастном списке «Дюшес» за авторством Григория Родченкова.
Рукописные дневники бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории на этой неделе впервые явила миру The New York Times. Газета, захлебываясь подробностями, пересказывала, как пробы якобы принимавших допинг атлетов меняли на чистые. Но на фото страниц дневника в открытом доступе этого всего нет.
Полистать рукопись был бы рад швейцарец Филипп Бёрч — адвокат, представляющий интересы российских спортсменов. Такого дела, говорит, за всю практику не встречал: The New York Times главное доказательство против наших атлетов почитать может, а сами обвиняемые — нет.
Противится МОК и простому допросу Родченкова даже по видеосвязи. Но это только часть претензий. У спортсменов было всего несколько дней, чтобы изучить аргументы обвинения.
Филипп Бёрч: «За очень короткий срок спортсменам и их защитникам нужно было подготовиться, внимательно просмотреть документы, а это порой сотни страниц. Более того, какие-то доказательства могли быть представлены комиссией прямо в день слушаний. Это просто неприемлемо».
Хоть МОК и не собирается допрашивать Родченкова, сам он, как выяснилось, готов откровенничать практически на любую тему.
В распоряжение программы «Центральное телевидение» попало видео, где он и про то, как в Кащенко лежал, рассказывает, и признаётся, что на борьбу с допингом ему совершенно наплевать.
Комментарии спортсменов и сотрудников Московской антидопинговой лаборатории — в сюжете корреспондента НТВ Ивана Трушкина.
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