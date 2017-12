«Чудовищная несправедливость»: почетный член МОК выступил против коллективного наказания россиян

Олимпийский чемпион 1968 года по горнолыжному спорту и почетный член МОК Жан-Клод Килли, комментируя в интервью НТВ ситуацию вокруг сборной России, назвал принцип коллективного наказания спортсменов «чудовищной несправедливостью»., чемпион Олимпийских игр — 1968, почетный член МОК: «Вот возьмите меня. Я очень-очень много работал для того, чтобы попасть на Олимпийские игры. И если бы мне за несколько дней до Олимпиады сказали: у тебя нет права выступать на Играх под французским флагом и твоим гимн в случае победы тоже не сыграют, я бы спросил: почему? Я же лично допинг не принимал. Это чудовищная несправедливость».Эта несправедливость, если она случится, будет основываться на показаниях всего одного человека, для которого атлеты и их судьбы не имеют уже никакого значения. Комиссии МОК, чтобы поставить крест на спортсменах , хватило того, что их имена были в злосчастном списке «Дюшес» за авторством Григория Родченкова.Рукописные дневники бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории на этой неделе впервые явила миру The New York Times . Газета, захлебываясь подробностями, пересказывала, как пробы якобы принимавших допинг атлетов меняли на чистые. Но на фото страниц дневника в открытом доступе этого всего нет.Полистать рукопись был бы рад швейцарец Филипп Бёрч — адвокат, представляющий интересы российских спортсменов. Такого дела, говорит, за всю практику не встречал: The New York Times главное доказательство против наших атлетов почитать может, а сами обвиняемые — нет.Противится МОК и простому допросу Родченкова даже по видеосвязи. Но это только часть претензий. У спортсменов было всего несколько дней, чтобы изучить аргументы обвинения.: «За очень короткий срок спортсменам и их защитникам нужно было подготовиться, внимательно просмотреть документы, а это порой сотни страниц. Более того, какие-то доказательства могли быть представлены комиссией прямо в день слушаний. Это просто неприемлемо».Хоть МОК и не собирается допрашивать Родченкова, сам он, как выяснилось, готов откровенничать практически на любую тему.В распоряжение программы « Центральное телевидение » попало видео, где он и про то, как в Кащенко лежал, рассказывает, и признаётся, что на борьбу с допингом ему совершенно наплевать Комментарии спортсменов и сотрудников Московской антидопинговой лаборатории — в сюжете