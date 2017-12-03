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    «Осьминог Пауль»: глава СБР Кравцов ответил Родченкову на обвинения

    2 комментария
    • Фото: РИА Новости, Александр Вильф
    «Осьминог Пауль»: глава СБР Кравцов ответил Родченкову на обвинения

    «Осьминог Пауль»: глава СБР Кравцов ответил Родченкову на обвинения

    «Осьминог Пауль»: глава СБР Кравцов ответил Родченкову на обвинения
  • Фото: РИА Новости, Александр Вильф

    • Президент Союза биатлонистов России Александр Кравцов ответил на обвинения информатора WADA Григория Родченкова и сравнил его с осьминогом.

    Ранее в беседе с The New York Times Родченков заявил, что обсуждал с Кравцовым употребление допинга российскими спортсменами, в том числе и теми, кто выступал на Играх в Сочи.

    Александр Кравцов: «В Сочи я вообще с ним не мог общаться. Он сидел в лаборатории за забором, а моя аккредитация не позволяла туда пройти. Что касается наших якобы разговоров, это просто огульные обвинения».

    По словам Кравцова, Родченков напоминает ему осьминога Пауля, который «предсказывал» результаты матчей с участием сборной Германии. В целом же глава СБР спокойно воспринял обвинения в свой адрес, сообщает «Спорт-Экспресс».

    Александр Кравцов: «Помните, был такой осьминог Пауль? Родченков мне сейчас очень его напомнил. За отсутствием возможности получить конкретную оплату он придумывает все новых и новых персонажей. Что же он два года молчал-то?»

    В комментарии агентству «Р-Спорт» Кравцов выразил мнение, что Родченкова «перестала кормить» сложившаяся вокруг него ситуация. В результате информатор WADA и выступил с новыми обвинениями.

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