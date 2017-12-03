У нас выигрывают!
ТВ-Эфир
У нас выигрывают!
    •  

    Погиб один из фигурантов дела о покраске звезды на московской высотке

    7 комментариев
    • Фото: DvizhuhaClub DC / facebook.com
    Погиб один из фигурантов дела о покраске звезды на московской высотке

    Погиб один из фигурантов дела о покраске звезды на московской высотке

    Погиб один из фигурантов дела о покраске звезды на московской высотке
  • Фото: DvizhuhaClub DC / facebook.com

    • В Кабардино-Балкарии погиб бейсджампер Александр Погребов, который проходил по делу о вандализме — покраске звезды на высотке на Котельнической набережной в Москве.

    О гибели бейсджампера сообщили в группе DvizhuhaClub в Facebook. Александр Погребов разбился при прыжке в Баксанском ущелье 1 декабря.

    Вчера при прыжке в Баксанском ущелье погиб Саша Погребов. Подробности и информация про похороны будет позже.
    У него ост…

    Опубликовано DvizhuhaClub DC 2 декабря 2017 г.


    Напомним, бейсджамперов Александра Погребова, Евгения Короткова, Алексея Широкожухова, Анну Лепёшкину и руфера Владимира Подрезова обвиняли в вандализме. Они находились на крыше высотки на Котельнической набережной в Москве в тот день, когда звезда на шпиле здания была раскрашена в цвета украинского флага.

    смотретьСуд оправдал четверых руферов по делу о покраске звезды на московской высотке
    Суд оправдал четверых руферов по делу о покраске звезды на московской высотке
    Ответственность за покраску звезды в итоге взял на себя украинский руфер Павел Ушивец, также известный как Гриша Мустанг. Погребова, Широкожухова, Короткова и Лепёшкину суд оправдал. Как выяснилось, они не принимали участия в акции Мустанга. А Подрезов, который, по версии следствия помог украинцу приобрести краску и проводил его на крышу, получил почти три года лишения свободы. Но позднее ему заменили срок на ограничение свободы.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru