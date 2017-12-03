Погиб один из фигурантов дела о покраске звезды на московской высотке

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Кабардино-Балкарии погиб бейсджампер Александр Погребов, который проходил по делу о вандализме — покраске звезды на высотке на Котельнической набережной в Москве.
О гибели бейсджампера сообщили в группе DvizhuhaClub в Facebook. Александр Погребов разбился при прыжке в Баксанском ущелье 1 декабря.
Напомним, бейсджамперов Александра Погребова, Евгения Короткова, Алексея Широкожухова, Анну Лепёшкину и руфера Владимира Подрезова обвиняли в вандализме. Они находились на крыше высотки на Котельнической набережной в Москве в тот день, когда звезда на шпиле здания была раскрашена в цвета украинского флага.
Ответственность за покраску звезды в итоге взял на себя украинский руфер Павел Ушивец, также известный как Гриша Мустанг. Погребова, Широкожухова, Короткова и Лепёшкину суд оправдал. Как выяснилось, они не принимали участия в акции Мустанга. А Подрезов, который, по версии следствия помог украинцу приобрести краску и проводил его на крышу, получил почти три года лишения свободы. Но позднее ему заменили срок на ограничение свободы.
Вчера при прыжке в Баксанском ущелье погиб Саша Погребов. Подробности и информация про похороны будет позже.Опубликовано DvizhuhaClub DC 2 декабря 2017 г.
У него ост…
Напомним, бейсджамперов Александра Погребова, Евгения Короткова, Алексея Широкожухова, Анну Лепёшкину и руфера Владимира Подрезова обвиняли в вандализме. Они находились на крыше высотки на Котельнической набережной в Москве в тот день, когда звезда на шпиле здания была раскрашена в цвета украинского флага.
Ответственность за покраску звезды в итоге взял на себя украинский руфер Павел Ушивец, также известный как Гриша Мустанг. Погребова, Широкожухова, Короткова и Лепёшкину суд оправдал. Как выяснилось, они не принимали участия в акции Мустанга. А Подрезов, который, по версии следствия помог украинцу приобрести краску и проводил его на крышу, получил почти три года лишения свободы. Но позднее ему заменили срок на ограничение свободы.
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