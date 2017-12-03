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    В Совфеде назвали провокацией учения США и Украины в Чёрном море

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    В Совфеде назвали провокацией учения США и Украины в Чёрном море

    В Совфеде назвали провокацией учения США и Украины в Чёрном море

    В России выступили с резким осуждением украинско-американских учений в Чёрном море.

    По словам сенатора Франца Клинцевича, тренировка ВМС Украины с эсминцем США в Чёрном море является провокацией.

    Франц Клинцевич, первый зампред оборонного комитета Совета Федерации: «Мы выступаем категорически против. Это провокация, которую Россия воспринимает как недружественный шаг со стороны США».

    По его словам, учения нарушают «все мыслимые и немыслимые» договоренности с США. Такие «игры» будут иметь очень серьезные последствия, цитирует Клинцевича РИА Новости.

    Ранее пресс-служба ВМС Украины сообщила, что военные провели в Чёрном море учения совместно с эсминцем ВМС США «Джеймс Уильямс», который перед этим остановился в Одессе. Целью тренировки была отработка взаимодействия с кораблями стран-партнеров в соответствии со стандартами НАТО, повышение уровня совместимости и углубление сотрудничества.

    После того как на востоке Украины разгорелся конфликт, в Чёрное море регулярно заходят корабли США и других стран НАТО. Согласно конвенции Монтрё 1936 года, военные корабли нечерноморских государств могут находится в этой акватории не более 21 суток.

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