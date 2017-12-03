Попавший в больницу Андрей Мягков рассказал о своем самочувствии

Любимый миллионами актер Андрей Мягков вторую неделю находится на обследовании в одной из столичных клиник. Жалующийся на сильные головные боли артист впервые прокомментировал состояние своего здоровья.
Андрей Мягков: «Я себя хорошо чувствую. Спасибо большое за беспокойство, но это я врачам докладываю. Никакой помощи не нужно».
Эммануил Виторган рассказал, что его друг Андрей Мягков — человек очень скромный и скрытный. Он не хочет расстраивать поклонников и коллег историей своей болезни. Мягкову 79 лет, у него давно проблемы с суставами, а несколько лет назад он перенес серьезную операцию на сердце.
Эммануил Виторган: «Что касается Андрюши, мы очень дружили, особенно когда снимались вместе, когда были заняты. Андрюша, пожалуйста, давай еще поснимаемся, давай еще подурачимся, посмеемся, выпьем».
За Мягкова беспокоятся и в одном из старых московских дворов. В доме на 12-м этаже актер живет со своей супругой — актрисой Анастасией Вознесенской.
Соседка: «Я его видела неделю назад, было все в порядке. В течение недели могло случиться все что угодно. Человек пожилой, понятное дело».
По словам соседей, Мягков с женой ведут замкнутый образ жизни. За солью не заходят, на лавочке у подъезда не сидят. Стараются не привлекать к себе внимания. А в последнее время их не слышно и не видно.
В московском дворе знают, что Андрей Мягков только выглядит неприступным. На самом деле он добрый и даже стеснительный человек. На досуге пишет картины и детективы, очень любит детей.
Эммануил Виторган рассказал, что его друг Андрей Мягков — человек очень скромный и скрытный. Он не хочет расстраивать поклонников и коллег историей своей болезни. Мягкову 79 лет, у него давно проблемы с суставами, а несколько лет назад он перенес серьезную операцию на сердце.
Эммануил Виторган: «Что касается Андрюши, мы очень дружили, особенно когда снимались вместе, когда были заняты. Андрюша, пожалуйста, давай еще поснимаемся, давай еще подурачимся, посмеемся, выпьем».
За Мягкова беспокоятся и в одном из старых московских дворов. В доме на 12-м этаже актер живет со своей супругой — актрисой Анастасией Вознесенской.
Соседка: «Я его видела неделю назад, было все в порядке. В течение недели могло случиться все что угодно. Человек пожилой, понятное дело».
По словам соседей, Мягков с женой ведут замкнутый образ жизни. За солью не заходят, на лавочке у подъезда не сидят. Стараются не привлекать к себе внимания. А в последнее время их не слышно и не видно.
В московском дворе знают, что Андрей Мягков только выглядит неприступным. На самом деле он добрый и даже стеснительный человек. На досуге пишет картины и детективы, очень любит детей.
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