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    Женщина и двое детей погибли при пожаре в Ростовской области

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    Женщина и двое детей погибли при пожаре в Ростовской области

    Женщина и двое детей погибли при пожаре в Ростовской области

    В ночь на воскресенье в частном доме в городе Морозовск Ростовской области вспыхнул пожар. Жертвами возгорания стали три человека.

    Сообщение о пожаре поступило спасателям ночью около 3:15 (по Москве). Возгорание произошло в частном доме в городе Морозовск. Площадь пожара составила 40 квадратных метров.

    Пожарным удалось ликвидировать возгорание спустя 20 минут. Однако не обошлось без жертв. При пожаре погибли три человека. По данным МЧС, погибшие — женщина 1984 года рождения и два мальчика 2010-го и 2014 годов рождения. Причина возгорания устанавливается.

    Похожий трагический случая произошел в Новосибирской области, где при пожаре в частном доме погибли пятеро детей.

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