Женщина и двое детей погибли при пожаре в Ростовской области

В ночь на воскресенье в частном доме в городе Морозовск Ростовской области вспыхнул пожар. Жертвами возгорания стали три человека.
Сообщение о пожаре поступило спасателям ночью около 3:15 (по Москве). Возгорание произошло в частном доме в городе Морозовск. Площадь пожара составила 40 квадратных метров.
Пожарным удалось ликвидировать возгорание спустя 20 минут. Однако не обошлось без жертв. При пожаре погибли три человека. По данным МЧС, погибшие — женщина 1984 года рождения и два мальчика 2010-го и 2014 годов рождения. Причина возгорания устанавливается.
Похожий трагический случая произошел в Новосибирской области, где при пожаре в частном доме погибли пятеро детей.
Пожарным удалось ликвидировать возгорание спустя 20 минут. Однако не обошлось без жертв. При пожаре погибли три человека. По данным МЧС, погибшие — женщина 1984 года рождения и два мальчика 2010-го и 2014 годов рождения. Причина возгорания устанавливается.
Похожий трагический случая произошел в Новосибирской области, где при пожаре в частном доме погибли пятеро детей.
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