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    В США пообещали продолжить поставки Украине нелетального оружия

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    В США пообещали продолжить поставки Украине нелетального оружия

    В США пообещали продолжить поставки Украине нелетального оружия

    Американские власти продолжат осуществлять поставки украинской армии нелетального вооружения.

    Выступая в библиотеке Рональда Рейгана в Калифорнии, советник Дональда Трампа ответил на вопрос о том, будут ли США поставлять Киеву оружие, сообщает Fox News.

    Герберт Макмастер, помощник президента США по национальной безопасности: «Да. И мы продолжим укреплять оборонные возможности Украины. Все знают о том, что это основано на предоставлении нелетальной помощи».

    Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев передаст Вашингтону «опыт борьбы с россиянами» в обмен на американское оружие. Помимо противотанковых ракетных комплексов Javelin, Киев, по словам Климкина, рассчитывает получить от американцев дроны, контрбатарейные системы и средства для кибервойны.

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