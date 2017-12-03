В США пообещали продолжить поставки Украине нелетального оружия

Американские власти продолжат осуществлять поставки украинской армии нелетального вооружения.
Выступая в библиотеке Рональда Рейгана в Калифорнии, советник Дональда Трампа ответил на вопрос о том, будут ли США поставлять Киеву оружие, сообщает Fox News.
Герберт Макмастер, помощник президента США по национальной безопасности: «Да. И мы продолжим укреплять оборонные возможности Украины. Все знают о том, что это основано на предоставлении нелетальной помощи».
Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев передаст Вашингтону «опыт борьбы с россиянами» в обмен на американское оружие. Помимо противотанковых ракетных комплексов Javelin, Киев, по словам Климкина, рассчитывает получить от американцев дроны, контрбатарейные системы и средства для кибервойны.
В России считают, что поставка американской стороны летального оружия не просто осложнит ситуацию в Донбассе, а «взорвет» ее. Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов выразил мнение, что это будет самым безответственным шагом со стороны США.
Герберт Макмастер, помощник президента США по национальной безопасности: «Да. И мы продолжим укреплять оборонные возможности Украины. Все знают о том, что это основано на предоставлении нелетальной помощи».
Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев передаст Вашингтону «опыт борьбы с россиянами» в обмен на американское оружие. Помимо противотанковых ракетных комплексов Javelin, Киев, по словам Климкина, рассчитывает получить от американцев дроны, контрбатарейные системы и средства для кибервойны.
В России считают, что поставка американской стороны летального оружия не просто осложнит ситуацию в Донбассе, а «взорвет» ее. Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов выразил мнение, что это будет самым безответственным шагом со стороны США.
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