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    ЧП в Жёлтом море: число погибших выросло до 13. Южная Корея, кораблекрушения, корабли и суда. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЧП в Жёлтом море: число погибших выросло до 13

    ЧП в Жёлтом море: число погибших выросло до 13

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    ЧП в Жёлтом море: число погибших выросло до 13

    ЧП в Жёлтом море: число погибших выросло до 13

    ЧП в Жёлтом море: число погибших выросло до 13

      Не менее 13 человек погибли в Жёлтом море в результате столкновения рыболовецкого судна, шедшего под флагом Южной Кореи, с танкером.

      Авария произошла в 6:09 утра по местному времени примерно в одной миле к юго-западу от порта Дзиньду. Рыболовное судно Seonchang-1, на борту которого находились 22 человека, налетело на 336-тонный танкер Myeongjin-15.

      По последним данным, которые приводит Yonhap News, погибли 13 человек, еще двое числятся пропавшими без вести.

      Большое число жертв в береговой охране объясняют сильным течением и низкой температурой воды.

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