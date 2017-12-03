ЧП в Жёлтом море: число погибших выросло до 13

Не менее 13 человек погибли в Жёлтом море в результате столкновения рыболовецкого судна, шедшего под флагом Южной Кореи, с танкером.
Авария произошла в 6:09 утра по местному времени примерно в одной миле к юго-западу от порта Дзиньду. Рыболовное судно Seonchang-1, на борту которого находились 22 человека, налетело на 336-тонный танкер Myeongjin-15.
По последним данным, которые приводит Yonhap News, погибли 13 человек, еще двое числятся пропавшими без вести.
Большое число жертв в береговой охране объясняют сильным течением и низкой температурой воды.
По последним данным, которые приводит Yonhap News, погибли 13 человек, еще двое числятся пропавшими без вести.
Большое число жертв в береговой охране объясняют сильным течением и низкой температурой воды.
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