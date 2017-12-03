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    При пожаре под Новосибирском выжили отец погибших пятерых детей и его гости. дети и подростки, Новосибирская область, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПри пожаре под Новосибирском выжили отец погибших пятерых детей и его гости

    При пожаре под Новосибирском выжили отец погибших пятерых детей и его гости

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    При пожаре под Новосибирском выжили отец погибших пятерых детей и его гости

    При пожаре под Новосибирском выжили отец погибших пятерых детей и его гости

    При пожаре под Новосибирском выжили отец погибших пятерых детей и его гости

      По факту гибели пятерых детей при пожаре в частном доме в Новосибирской области Следственный комитет возбудил уголовное дело, сообщили в ведомстве.

      Пожар в трехквартирном доме произошел сегодня рано утром. Запах дыма почувствовали соседи и вызвали пожарных.

      Очевидцы сообщили пожарным, что в доме могут находиться дети. Возраст — от восьми месяцев до семи лет. Их тела обнаружили при тушении. Вероятнее всего, они отравились угарным газом.

      Как уже установили следователи, в доме, помимо 32-летнего отца и его детей, находились еще трое гостей. Взрослые выжили, им оказывается медицинская помощь. Сейчас на месте работают криминалисты, им предстоит установить все обстоятельства трагедии.

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