При пожаре под Новосибирском выжили отец погибших пятерых детей и его гости

По факту гибели пятерых детей при пожаре в частном доме в Новосибирской области Следственный комитет возбудил уголовное дело, сообщили в ведомстве.
Пожар в трехквартирном доме произошел сегодня рано утром. Запах дыма почувствовали соседи и вызвали пожарных.
Очевидцы сообщили пожарным, что в доме могут находиться дети. Возраст — от восьми месяцев до семи лет. Их тела обнаружили при тушении. Вероятнее всего, они отравились угарным газом.
Как уже установили следователи, в доме, помимо 32-летнего отца и его детей, находились еще трое гостей. Взрослые выжили, им оказывается медицинская помощь. Сейчас на месте работают криминалисты, им предстоит установить все обстоятельства трагедии.
Очевидцы сообщили пожарным, что в доме могут находиться дети. Возраст — от восьми месяцев до семи лет. Их тела обнаружили при тушении. Вероятнее всего, они отравились угарным газом.
Как уже установили следователи, в доме, помимо 32-летнего отца и его детей, находились еще трое гостей. Взрослые выжили, им оказывается медицинская помощь. Сейчас на месте работают криминалисты, им предстоит установить все обстоятельства трагедии.
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