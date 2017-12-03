СК начал проверку после обнаружения мертвого юноши с обмотанной скотчем головой в московском парке

Следователи устанавливают обстоятельства гибели молодого человека на
северо-западе Москвы.
Как сообщает СУ СК по Москве, накануне вечером на территории одного из столичных парков было обнаружено тело 21-летнего молодого человека, голова которого была обмотана полиэтиленовой пленкой и прозрачным скотчем.
Из сообщения СУ СК по Москве: «При визуальном осмотре на теле потерпевшего каких-либо телесных повреждений не обнаружено. По данному факту проводится доследственная проверка».
В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.
Из сообщения СУ СК по Москве: «При визуальном осмотре на теле потерпевшего каких-либо телесных повреждений не обнаружено. По данному факту проводится доследственная проверка».
В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.
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