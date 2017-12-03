Хрупкое чудо на елке: в «Коломенском» открыта выставка игрушек из стекла

В московском музее «Коломенское» началась выставка елочных игрушек. В экспозиции представлено около 800 экспонатов. Мероприятие приурочили к 130-летию старейшего российского завода по производству украшений из стекла.

Выставка елочных игрушек начинается вовсе не с новогодних украшений. Первые стенды вообще мало ассоциируются с праздником.



Светлана Андреева, корреспондент: «Почему считается, что прародитель елочной игрушки — это небольшой стеклянный флакончик с ядом?»



Наталья Полонникова, куратор выставочных проектов музея-заповедника «„Коломенское“: У них такой же принцип выдува, как у стеклянной елочной игрушки. Если вы посмотрите на технологический ряд производства елочной игрушки, то первоначальный выдув вам покажется похожим на пробирку».



Дальше опытным путем: пробирка превращается в бусы. А женское украшение — его на Руси до появления стеклянных игрушек тоже вешали на елку — трансформируется в шары.



Российские игрушки именно этой формы до сих пор массово скупают и европейцы, и китайцы. Но особая гордость: как шарики из Клина в 80-х покорили Париж. Больше нигде в мире такой заказ выполнить не смогли бы.



Подробнее — в материале.