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    Хрупкое чудо на елке: в «Коломенском» открыта выставка игрушек из стекла. Новый год, выставки и музеи, игры и игрушки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВХрупкое чудо на елке: в «Коломенском» открыта выставка игрушек из стекла

    Хрупкое чудо на елке: в «Коломенском» открыта выставка игрушек из стекла

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    Хрупкое чудо на елке: в «Коломенском» открыта выставка игрушек из стекла

    Хрупкое чудо на елке: в «Коломенском» открыта выставка игрушек из стекла

    Хрупкое чудо на елке: в «Коломенском» открыта выставка игрушек из стекла

      В московском музее «Коломенское» началась выставка елочных игрушек. В экспозиции представлено около 800 экспонатов. Мероприятие приурочили к 130-летию старейшего российского завода по производству украшений из стекла.

      Выставка елочных игрушек начинается вовсе не с новогодних украшений. Первые стенды вообще мало ассоциируются с праздником.

      Светлана Андреева, корреспондент: «Почему считается, что прародитель елочной игрушки — это небольшой стеклянный флакончик с ядом?»

      Наталья Полонникова, куратор выставочных проектов музея-заповедника «„Коломенское“: У них такой же принцип выдува, как у стеклянной елочной игрушки. Если вы посмотрите на технологический ряд производства елочной игрушки, то первоначальный выдув вам покажется похожим на пробирку».

      Дальше опытным путем: пробирка превращается в бусы. А женское украшение — его на Руси до появления стеклянных игрушек тоже вешали на елку — трансформируется в шары.

      Российские игрушки именно этой формы до сих пор массово скупают и европейцы, и китайцы. Но особая гордость: как шарики из Клина в 80-х покорили Париж. Больше нигде в мире такой заказ выполнить не смогли бы.

      Подробнее — в материале.

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