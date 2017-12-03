Взрыв газа произошел в иркутской пятиэтажке, есть жертвы

В Иркутской области произошел взрыв газа в жилом доме. В настоящее время уточняется число погибших и пострадавших.
Взрыв прогремел в воскресенье в Усть-Куте на первом этаже пятиэтажки. Обрушились перекрытия между этажами на площади около 80 кв. метров, лестничные марши оказались повреждены.
По предварительным данным экстренных служб, жертвой происшествия стал один человек, еще пятеро получили травмы. Пострадавших доставили в больницу. На месте ЧП спасатели приступили к разбору завалов, под которыми могут находиться люди.
В управляющей компании «Веста», которая обслуживает этот дом, уточнили, что дом «в принципе нестарый, построен в 1991 году, каких-то серьезных проблем с ним не было, он не аварийный», сообщает ТАСС. Также выяснилось, что дом не газифицирован, но на первом этаже велись ремонтные работы. Газовый баллон находился в квартире, где по неизвестной пока причине и произошел хлопок.
В Следственном управлении СК РФ по Иркутской области сообщили, что по факту инцидента начата доследственная проверка.
По предварительным данным экстренных служб, жертвой происшествия стал один человек, еще пятеро получили травмы. Пострадавших доставили в больницу. На месте ЧП спасатели приступили к разбору завалов, под которыми могут находиться люди.
В управляющей компании «Веста», которая обслуживает этот дом, уточнили, что дом «в принципе нестарый, построен в 1991 году, каких-то серьезных проблем с ним не было, он не аварийный», сообщает ТАСС. Также выяснилось, что дом не газифицирован, но на первом этаже велись ремонтные работы. Газовый баллон находился в квартире, где по неизвестной пока причине и произошел хлопок.
В Следственном управлении СК РФ по Иркутской области сообщили, что по факту инцидента начата доследственная проверка.
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