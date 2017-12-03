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    Родченков призвал допустить «чистых» российских спортсменов на Олимпиаду-2018. Олимпиада, допинг, спорт. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРодченков призвал допустить «чистых» российских спортсменов на Олимпиаду-2018

    Родченков призвал допустить «чистых» российских спортсменов на Олимпиаду-2018

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    Родченков призвал допустить «чистых» российских спортсменов на <nobr>Олимпиаду-2018</nobr>

    Родченков призвал допустить «чистых» российских спортсменов на Олимпиаду-2018

    Родченков призвал допустить «чистых» российских спортсменов на <nobr>Олимпиаду-2018</nobr>
    • Фото: Associated Press © 2017, Alexander Zemlianichenko

      • Главный информатор WADA Григорий Родченков заявил, что чистых российских спортсменов необходимо допустить к участию в зимней Олимпиаде 2018 года, которая пройдет в Южной Корее.

      Слова экс-главы Московской антидопинговой лаборатории приводит газета The New York Times. По мнению Родченкова, МОК не должна применять к российской сборной принцип коллективной ответственности. Спортсмены, которых не уличили в употреблении запрещенных препаратов, могут выступать под нейтральным флагом.

      Международный олимпийский комитет примет решение, будет ли сборная России участвовать в зимних Олимпийских играх, 5 декабря. Для этого МОК изучает выводы двух специальных комиссий и доклад Ричарда Макларена. Последний, опираясь на показания Родченкова, заявил, что в России якобы существует государственная система поддержки допинга. После этого и развернулась целая кампания, в ходе которой многих российских спортсменов лишили медалей сочинской Олимпиады.

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