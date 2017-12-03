Вандалы растащили на сувениры памятник спасшей Новороссийск рыбе

В Новороссийске от рук вандалов пострадал памятник хамсе — рыбе, спасшей город от голода в годы войны. Автор монумента сетует, что всему виной недальновидность местных чиновников, установивших под скульптурой слишком низкий постамент. Однако у городской администрации свои аргументы на этот счет.

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Когда памятник хамсе появился в Новороссийске, местные чиновники сильно переживали, приживется ли такая скульптура в городе, где 90% монументов посвящены военным событиям. Зря беспокоились. Хамса в прямом смысле оказалась нарасхват. Новая достопримечательность в своем первозданном виде не простояла и полутора месяцев — рыбу разбирают на сувениры.



Памятник хамсе — это несколько месяцев кропотливого труда скульптора Александра Суворова. Он вручную делал каждую из 450 рыбок. По замыслу автора, косяк из нержавейки, играя на солнце, должен создавать эффект живой рыбы, движущейся по воздуху в направлении моря.



Теперь направление движения части косяка выясняет полиция. Чтобы остановить вандализм, вокруг памятника установили камеры. Это вряд ли поможет предотвратить новые кражи, но добавит шансов на поимку преступников.



По словам скульптора Суворова, в том, что рыба уходит, виноваты чиновники — сэкономили. Он предлагал установить памятник на пьедестале высотой три метра. Тогда уж точно бы никто не достал.



В муниципалитете уверяют: небольшая высота — это основной плюс памятника. Сейчас его популярность в социальных сетях только растет. Это влияет на положительный образ всего Новороссийска и привлекает туристов.



Вячеслав Матвейчук, начальник управления культуры администрации Новороссийска: «Интерес именно визуальный. Это фотозона. Никто не думал, что будут попытки хищения».



В администрации уверяют, что в самое ближайшее время, восстановят численность косяка хамсы. На это уже выделены деньги. Но менять высоту постамента чиновник и отказываются, так как это может снизить количество селфи и других публикаций в социальных сетях.