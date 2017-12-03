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    Съезд ультраправой «Альтернативы для Германии» обернулся беспорядками и задержаниями. Германия, беспорядки, митинги и протесты, парламенты, партии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСъезд ультраправой «Альтернативы для Германии» обернулся беспорядками и задержаниями

    Съезд ультраправой «Альтернативы для Германии» обернулся беспорядками и задержаниями

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    Съезд ультраправой «Альтернативы для Германии» обернулся беспорядками и задержаниями

    Съезд ультраправой «Альтернативы для Германии» обернулся беспорядками и задержаниями

    Съезд ультраправой «Альтернативы для Германии» обернулся беспорядками и задержаниями

      В немецком Ганновере вспыхнули массовые уличные беспорядки. Их устроили противники «Альтернативы для Германии» — ультраправой партии, съезд которой состоялся 2 декабря.

      Демонстранты попытались сорвать форум и перекрыли все подъезды к конгресс-центру, в котором должна была пройти встреча. На место прибыли несколько сотен полицейских. Договориться с протестующими они не смогли. Пришлось применить водометы. В итоге полиция задержала несколько человек.

      Для партии этот съезд стал первым после сенсационного успеха на недавних парламентских выборах. Впервые с 1949 года ультраправые смогли пробиться в бундестаг.

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