Съезд ультраправой «Альтернативы для Германии» обернулся беспорядками и задержаниями

В немецком Ганновере вспыхнули массовые уличные беспорядки. Их устроили противники «Альтернативы для Германии» — ультраправой партии, съезд которой состоялся 2 декабря.
Демонстранты попытались сорвать форум и перекрыли все подъезды к конгресс-центру, в котором должна была пройти встреча. На место прибыли несколько сотен полицейских. Договориться с протестующими они не смогли. Пришлось применить водометы. В итоге полиция задержала несколько человек.
Для партии этот съезд стал первым после сенсационного успеха на недавних парламентских выборах. Впервые с 1949 года ультраправые смогли пробиться в бундестаг.
Для партии этот съезд стал первым после сенсационного успеха на недавних парламентских выборах. Впервые с 1949 года ультраправые смогли пробиться в бундестаг.
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