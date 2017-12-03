Лавров: существование НАТО поддерживается искусственно

Североатлантический альянс утратил смысл своего существования, заявил глава российского МИД Сергей Лавров. Министр дал большое интервью одному из белорусских телеканалов на полях заседания совета ОДКБ в Минске.

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По словам Лаврова, Организация договора коллективной безопасности, которой исполнилось 15 лет, вошла в пору своей зрелости, чего нельзя сказать о североатлантическом альянсе, который давно себя изжил. По мнению министра, существование НАТО поддерживается искусственно.



Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «После того как исчезли Советский Союз и Варшавский договор, альянс утратил смысл своего существования. Прежде всего, наши заокеанские коллеги поддерживали военно-политический блок Североатлантического альянса в стремлении не утратить рычаги влияния на Европу. Это очевидная истина. Любой политолог это знает и давно уже усвоил.



Подвернулась тема Афганистана, на которой натовцы практически десятилетия сохраняли смысл своего единения, а когда объединяющая их тема исчезла, нужно было придумать что-то еще. Затем подвернулась Российская Федерация как страна, которая отстаивает свои интересы в тесном взаимодействии со своими союзниками на пространстве, которое нам всем исторически принадлежит. Это вызвало недовольство».



Сергей Лавров подчеркнул, что, в отличие от НАТО, ОДКБ никого не шантажирует и не предъявляет ультиматумов. Члены организации озабочены в первую очередь безопасностью своей территории.