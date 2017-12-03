Россиян среди пострадавших при обрушении моста в Праге нет

Данных о россиянах, пострадавших при обрушении моста на севере Праги, нет. Об этом сообщили в посольстве РФ в Чехии.
Мост через реку Влтаву длиной 253 метра рухнул 2 декабря. Четыре человека были госпитализированы, один из них находится в критическом состоянии. Из-за спасательных работ в районе происшествия было прервано речное сообщение.
Мост соединяет правый берег Влтавы с Императорским островом неподалеку от центра чешской столицы. Специалисты еще в 2011 году после обследования переправы вынесли вердикт, что сооружение может простоять максимум пять-шесть лет.
Мост соединяет правый берег Влтавы с Императорским островом неподалеку от центра чешской столицы. Специалисты еще в 2011 году после обследования переправы вынесли вердикт, что сооружение может простоять максимум пять-шесть лет.
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