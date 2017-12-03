СМИ раскрыли цель израильского авиаудара по Сирии

Целью воздушного удара, нанесенного ВВС Израиля по Сирии, была иранская военная база.
Объект находится в 50 километрах от сирийско-израильской границы, сообщает The Times of Israel.
Отмечается, что авиация выпустила пять ракет, после атаки раздались громкие взрывы.
Ранее сирийский государственный телеканал сообщил, что военные отразили ракетный удар Израиля, нанесенный по одной из военных баз в окрестностях Дамаска. После удара по территории Сирии премьер-министр Биньямин Нетаньяху выступил с заявлением. Он отметил, что Тель-Авив не допустит присутствия сил Ирана на территории САР.
Отмечается, что авиация выпустила пять ракет, после атаки раздались громкие взрывы.
Ранее сирийский государственный телеканал сообщил, что военные отразили ракетный удар Израиля, нанесенный по одной из военных баз в окрестностях Дамаска. После удара по территории Сирии премьер-министр Биньямин Нетаньяху выступил с заявлением. Он отметил, что Тель-Авив не допустит присутствия сил Ирана на территории САР.
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