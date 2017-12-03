Пушков ответил на заявление Хантсмана о снятии санкций с России

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал слова посла США Джона Хантсмана, заявившего, что снятие антироссийских санкций возможно только после «решения вопроса с Украиной». Сенатор отметил, что американская сторона была не слишком обеспокоена вопросами международного права, когда речь шла о вторжении в Ирак и Ливию, а также разделе Югославии.
Алексей Пушков, член Совета Федерации: «Узнали от посла Хантсмана — для США важны вопросы международного права и территориальной целостности. Это, видимо, новый тренд: с Косово, Ираком, Ливией было иначе».
Ранее первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отметил, что заявление Хантсмана нельзя назвать конструктивным, так как Москва не является стороной внутриукраинского конфликта, передает РИА Новости.
Ранее первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отметил, что заявление Хантсмана нельзя назвать конструктивным, так как Москва не является стороной внутриукраинского конфликта, передает РИА Новости.
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