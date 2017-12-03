На Украине недосчитались 20 млн человек

Депутат Верховной рады Михаил Папиев заявил, что сведения Госстата о численности населения Украины ошибочны. По его словам, на территории страны сейчас проживает не 42 миллиона человек, как сообщает служба статистики, а чуть больше 20 миллионов.
Михаил Папиев, депутат Верховной рады: «Внешне Украина выглядит успешным государством. По статистике, украинцев сегодня 42,3 миллиона, то есть это мощная европейская страна. По расчетам, которые мы провели вместе с экспертами и Институтом демографии Академии наук Украины, сейчас оптимистичный показатель — 32 миллиона граждан Украины».
При этом, как отметил Папиев в эфире телеканала ZIK, около трети украинцев не смогли найти работу на родине и уехали на заработки.
Михаил Папиев: «Их было 5 миллионов до 2014, и еще 5 миллионов выехали после. Это большая беда, потому что выезжают преимущественно здоровые люди в репродуктивном возрасте».
О проблеме трудовых мигрантов на Украине говорят не первый день. Тарифы постоянно растут, при этом по всей стране теряют работу, а те, что работают, месяцами не видят зарплат. Сейчас прожиточный минимум на Украине — 1,5 доллара в день. До Майдана был почти 5 долларов. Пенсия сократилась в два раза, а уровень безработицы приближается к 50%, сообщает Укрстат.
Юрий Бойко, лидер партии «Оппозиционный блок»: «Сегодня падение промышленного производства, трудовая миграция — это все факторы, которые характеризуют и являются лицом сегодняшней власти — у нас 5 млн трудовых мигрантов уехали за границу. 2,5 млн в Россию, 2,5 млн в Европу — люди уезжают, поскольку нет рабочих мест в стране».
На этой неделе стало известно, что Еврокомиссия решила не перечислять Киеву €600 млн в рамках третьего транша программы финансовой помощи общим объемом €1,8 млрд. Согласно заявлению ЕК, чтобы получить деньги, Киев должен активизировать процесс проведения реформ.
При этом, как отметил Папиев в эфире телеканала ZIK, около трети украинцев не смогли найти работу на родине и уехали на заработки.
Михаил Папиев: «Их было 5 миллионов до 2014, и еще 5 миллионов выехали после. Это большая беда, потому что выезжают преимущественно здоровые люди в репродуктивном возрасте».
О проблеме трудовых мигрантов на Украине говорят не первый день. Тарифы постоянно растут, при этом по всей стране теряют работу, а те, что работают, месяцами не видят зарплат. Сейчас прожиточный минимум на Украине — 1,5 доллара в день. До Майдана был почти 5 долларов. Пенсия сократилась в два раза, а уровень безработицы приближается к 50%, сообщает Укрстат.
Юрий Бойко, лидер партии «Оппозиционный блок»: «Сегодня падение промышленного производства, трудовая миграция — это все факторы, которые характеризуют и являются лицом сегодняшней власти — у нас 5 млн трудовых мигрантов уехали за границу. 2,5 млн в Россию, 2,5 млн в Европу — люди уезжают, поскольку нет рабочих мест в стране».
На этой неделе стало известно, что Еврокомиссия решила не перечислять Киеву €600 млн в рамках третьего транша программы финансовой помощи общим объемом €1,8 млрд. Согласно заявлению ЕК, чтобы получить деньги, Киев должен активизировать процесс проведения реформ.
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