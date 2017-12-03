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    В США учительница обвинила первоклассника в терроризме

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    В США учительница обвинила первоклассника в терроризме

    В США учительница обвинила первоклассника в терроризме

    Школьная учительница из Пэрленда, Техас, вызвала полицейских из-за шестилетнего ученика-мусульманина. Женщина сообщила правоохранителям, что мальчик — террорист.

    По информации телеканала Fox 26, учительница почувствовала опасность, когда шестилетний Мохаммад Сулейман якобы сказал «бум».

    Отец мальчика рассказал журналистам, что его сын отстает в развитии, поэтому не разговаривает. Учительницу мужчина обвинил в дискриминации.

    Заявление педагога стало поводом для начала расследования. Однако представители городской полиции сообщили, что не считают, что их вмешательство действительно необходимо.

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