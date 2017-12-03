В США учительница обвинила первоклассника в терроризме

Школьная учительница из Пэрленда, Техас, вызвала полицейских
из-за шестилетнего ученика-мусульманина. Женщина сообщила правоохранителям, что мальчик — террорист.
По информации телеканала Fox 26, учительница почувствовала опасность, когда шестилетний Мохаммад Сулейман якобы сказал «бум».
Отец мальчика рассказал журналистам, что его сын отстает в развитии, поэтому не разговаривает. Учительницу мужчина обвинил в дискриминации.
Заявление педагога стало поводом для начала расследования. Однако представители городской полиции сообщили, что не считают, что их вмешательство действительно необходимо.
Отец мальчика рассказал журналистам, что его сын отстает в развитии, поэтому не разговаривает. Учительницу мужчина обвинил в дискриминации.
Заявление педагога стало поводом для начала расследования. Однако представители городской полиции сообщили, что не считают, что их вмешательство действительно необходимо.
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