Пьяный водитель наехал на группу подростков в Крыму

Четыре подростка получили травмы в результате ДТП в Красноперекопском районе Крыма. По предварительной информации, водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, врезался в группу пешеходов.
Пресс-служба ГИБДД по региону: «Наезд произошел в субботу, 2 декабря 2017 года, около 21:20 мск, в с. Братское Красноперекопского района. По предварительной информации, пьяный водитель на автомобиле ВАЗ-2106 врезался в группу пешеходов, в которой находилось около восьми человек, четверо пострадали».
Представитель ГИБДД уточнила, что нарушитель задержан, передает ТАСС.
В результате аварии пострадали подростки в возрасте от 12 до 16 лет. Их доставили в городскую больницу Красноперекопска с сотрясениями головного мозга и закрытыми черепно-мозговыми травмами. Состояние пострадавших врачи оценивают как средней степени тяжести.
Представитель ГИБДД уточнила, что нарушитель задержан, передает ТАСС.
В результате аварии пострадали подростки в возрасте от 12 до 16 лет. Их доставили в городскую больницу Красноперекопска с сотрясениями головного мозга и закрытыми черепно-мозговыми травмами. Состояние пострадавших врачи оценивают как средней степени тяжести.
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